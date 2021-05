A partir del próximo 1 de junio de 2021, Google empezará a cobrar por su almacenamiento en la nube. Los precios van a variar de acuerdo a los tres planes a elegir y las fotos que subamos desde la mencionada fecha en adelante van a ocupar espacio. En esta oportunidad te explicaremos cómo cambiar la calidad de todas las imágenes que tenemos subidas en Google Fotos para tener un mayor almacenamiento.

Cabe resaltar que si realizamos esta operación de compresión (cambio de calidad) no habrá marcha atrás y no podremos pasarlas nuevamente a la calidad original, sacrificaremos calidad de nuestras imágenes, aunque no se apreciarán los cambios, por espacio. Sabiendo este importante detalle conozcamos los pasos a seguir.

PROCEDIMIENTO

El primer paso es ingresar al siguiente enlace photos.google.com. Dentro del sitio web de Google Fotos vamos a desplazarnos a la esquina derecha de la página y presionaremos la opción “Configuración” (está con el símbolo de una rueda dentada).

Dentro de esta sección podremos leer “Tamaño de carga de fotos y videos” y dos opciones, “Original” (guarda fotos y videos sin cambiar su calidad) y Alta Calidad (guarda más contenido con una calidad ligeramente reducida).

Tamaño de Carga de Fotos y Videos (Foto: GEC)

Finalmente, presionamos “Restablecer el almacenamiento” y “Reducir” y nos aparecerá el siguiente mensaje: “La reducción de los videos y fotos puede tardar más de una hora y es una acción irreversible”.

De esta manera se va a liberar todo el espacio que ocupaban las fotos originales en el servicio. Google Fotos tardará un tiempo en hacer los cambios que dependerán de la cantidad de fotos y vídeos que tengamos almacenados. Culminando el proceso ya tendremos fotos comprimidas ocupando menos espacio.