Google Maps no solo es una plataforma que te permite buscar direcciones, restaurantes, ver el tráfico en tiempo real, etc., sino que también es capaz de guiarte o brindarte indicaciones por voz para que sepas cómo llegar a un determinado lugar, sin embargo, en caso no te sientas a gusto con la referida voz, puedes cambiarla por una nueva que ha salido gracias a la última actualización del aplicativo, ¿Quieres saber cómo hacerlo? aquí te explicaremos los pasos.

De acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Unocero, Google Maps ya cuenta con la nueva voz en español de España que, a diferencia de las demás, no suena tan robótica y es más natural, asimismo, tiene mejor dicción e interpreta mejor el nombre de las avenidas, carreteras o calles.

CÓMO CAMBIAR LA VOZ DE GOOGLE MAPS

Primero, asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de tu foto de perfil ubicada en el extremo superior derecho.

Se desplegará una nueva ventana con varias opciones, accede a los “Ajustes” o “Configuración”.

Luego, toca en el apartado “Configuración de navegación”.

En esta parte busca la sección “Sonido de prueba” para que escuches la voz actual que tienes en la app de Google Maps .

Si quieres cambiarla haz clic en "Selección de voz" y escoge "Español (Latinoamérica)" o "Español (España)", en caso no te guste ninguna de las dos quédate con la "Opción predeterminada (Español)".

Listo, solo queda tocar en la opción “Selección de voz” para que corrobores los cambios en la voz, incluso puedes modificar el volumen de la guía a “Más bajo”, “Normal” o “Alto”, es cuestión de gustos.

Cómo saber cuántas personas hay en un establecimiento con Google Maps

Abre Google Maps y en la barra de búsqueda (que se ubica en la parte superior de la pantalla), escribe el nombre del local que quieres visitar.

Toca en el nombre de ese establecimiento hasta que se abra una ventana, la cual debes deslizar hacia arriba para ver la tarjeta de información del sitio.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección “Concurridos” o “Más concurridos”, esta te mostrará un gráfico de barras.

Además, la función te dice si “En Vivo” hay mucha o poca concurrencia y debajo aparece un número aproximado de personas, puede variar entre 6, 9, 12, 16, 18 y 21.

Eso es todo, así es como puedes saber el aproximado de personas que hay en tiempo real en un establecimiento o centro comercial. También puedes cambiar el día de lunes a domingos para que tengas una idea de la concurrencia que tiene ese local a cualquier hora.

¿Tienes problemas con Google Maps? Si la aplicación se bloquea en tu teléfono o tablet, o tiene otro problema que afecta a tu experiencia, sigue esta serie de pasos haciendo clic aquípara ingresar al soporte de ayuda de Google.