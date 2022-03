Quizá ya estés aburrido de tener un smartphone Android muy lento. Digamos que ya has intentado de todo, como desinstalar las aplicaciones y desactivar las animaciones, pero aún así la ralentización no desaparece. Si el teléfono es nuevo, probablemente pienses en hacer un par de cosas más antes de restablecerlo de fábrica. Sin embargo, si ya tu teléfono tiene sus años y no cuenta con garantía, puedes instalar un ROM personalizado para tener un control total del móvil.

Ahora, instalar una ROM personalizada es una buena idea, solo si su dispositivo Android es bastante antiguo y ha perdido el soporte del fabricante. Hacerlo también significa que perderá la garantía del teléfono, pero no importa si la garantía ya está vencida.

Las ROM personalizadas son creadas por la comunidad de Android, proporcionan un mejor rendimiento, más funciones y un mejor acceso. Un detalle es que la actividad de la comunidad de Android no es la que era hace diez años. La disponibilidad de ROM personalizada es limitada, solo para dispositivos populares.

Recuerda que debes tener mucho cuidado durante la instalación del ROM, porque tendrás que rootear el dispositivo, un procedimiento que permite hacer los cambios más profundos dentro del sistema operativo; es decir, una versión de Android que no está controlada por el fabricante. Hay el riesgo de dañar permanentemente el dispositivo. Si tiene éxito, acelerará significativamente su dispositivo Android.

En caso de que quieras rootear el teléfono con cierta supervisión, puedes revisar este tutorial. Hay varios otros en YouTube que pueden ayudarte a encontrar el mejor ROM para tu teléfono.

ANDROID | Cómo reducir el consumo de datos móviles

Abre tu aplicación de WhatsApp

Haga clic en el icono de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla

Luego seleccione la opción ‘Configuración’ del menú

Haga clic en la opción ‘Almacenamiento y datos’

Desde allí, seleccione la opción ‘Usar menos datos para llamadas’

