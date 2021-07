La plataforma de streaming HBO Max ya se encuentra disponible en América Latina desde el pasado 29 de junio de 2021. Esta compañía ha realizado una estrategia que consiste en suscribir convenios con diferentes operadoras satelitales y de televisión por cable para que todos los suscriptores de América Latina tengan acceso gratuito a su contenido, esto siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que a continuación te mostraremos.

Es un hecho que la base principal de esta estrategia es para hacerle competencia a otras plataformas como Amazon Prime, Disney Plus y Netflix, la líder indiscutible en cuanto a brindar servicios de entreteniendo audiovisual a través de suscripción, informó el portal español Digitaltrends.

MÁS INFORMACIÓN | HBO Max: cuánto cuesta por país y cuáles son las promociones

Una de las ventajas de HBO Max a diferencia de su competencia es que te van a ofrecer todas las películas desarrolladas por WarnerBros 35 días después de su lanzamiento en las salas de cine sin la necesidad de alquilar por la cinta o pagar por ella.

CÓMO VER HBO MAX GRATIS

Chile: el único requisito para acceder al contenido gratuito de HBO Max en Chile es que tengas contratado el servicio de la operadora de cable VTR, asimismo, gozarás de esta experiencia si también cuentas con HBO Premium en otras operadoras como Claro, Entel, GTD y DirecTV.

Si no cumples con los requisitos antes mencionados no te preocupes, hay otra forma de acceder gratuitamente a HBO Max, este es a través de su período de prueba. Al igual que Netflix y otras plataformas, el servicio de streaming contará con una opción de prueba gratuita. En este caso, este estará disponible durante 7 días en todos los planes. Antes de que se cumpla la fecha lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no se te cobrará.

Cabe resaltar que no importa el país en donde te encuentra, igual debes descargar la aplicación HBO Max desde la Google Play Store para Android, App Store de iOS (iPhone) o ingresar al sitio web oficial para disfrutar del servicio.

Finalmente, luego de registrarte o de iniciar sesión en HBO MAX, debes elegir debes seleccionar la televisora que has contratado y que mencionamos anteriormente para acceder al contenido gratis. Si quieres obtener más información sobre el catálogo de HBO Max haz clic aquí, en cuanto al costo y sus planes presiona aquí.