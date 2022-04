Arranquemos con el empaque del Honor 50. La caja no dice mucho en cuestión de diseño, pero sí hay algo interesante en la etiqueta de la parte inferior. Se trata del modelo NTH-NX9, presentación Honor Code con 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM.

Abrimos la caja y tenemos el primer contacto con el Honor 50. La pantalla curva es lo primero que notarás y está bien logrado al ofrecer bíseles cómodos al tacto incluso en las esquinas. Si bien la curvatura da un buen agarre, el cristal de la parte posterior puede resultar resbaladizo. Aún así, podrás operarlo con una sola mano y, para las dimensiones que tiene, el peso de 175 gramos pasa desapercibido.

Esta presentación y el material hace que las huellas no sean un problema. Lo que sí no me agradó es el diseño de los módulos para las cámaras. Son cuatro sensores en total, pero la distribución en dos espacios no termina de convencerme y sobresalen considerablemente.

HONOR 50 | Review completo del smartphone

Otros detalles a considerar son el puerto USB-C, el lector de huellas por debajo de la pantalla, sonido estéreo y la bandeja tiene espacio para dos tarjetas nanoSIM. Cabe precisar que no viene con puerto Jack.

La pantalla es OLED de 6,57 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080). La tasa de refresco variable llega a los 120Hz. A esto hay que sumar los ajustes del panel para setear la temperatura de los colores, el brillo máximo de 630 nits y los modos eBook y Oscuro. También tiene soporte para HDR10+ y puedes programar las configuraciones de la pantalla a distintas horas. Con todo esto, los contrastes y los colores son los adecuados, algo saturado pero puedes arreglarlo en Ajustes. Los ángulos de visión también son aceptables, pero la curvatura afecta el brillo y el contraste cuando no miras directamente la pantalla.

En cuestión de rendimiento, el procesador es Snapdragon 778G con 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización Magic UI 4.2. A grandes rasgos, no tuve problemas con la temperatura ni con abrir muchas aplicaciones a pesar de lo limitado del RAM.

Según Geekbench, el teléfono tiene 786 puntos en Single-Core y 2866 en Multi-Core. Revisando el ranking, tenemos que el Honor 50 supera al Galaxy S20+ y el POCO X3 Pro, pero queda detrás del Galaxy S20 FE y Galaxy Note 20 Ultra. Con Antutu, el teléfono obtuvo 519373, ubicándose por encima del Huawei Nova 9 y LG G8 ThinQ, pero por debajo del MI 9T Pro y Galaxy S10 Lite.

En lo fotográfico, la cámara trasera consta de cuatro sensores: uno principal de 108MP, un gran angular de 8MP, capaz de alcanzar los 120 grados de campo de visión pero distorsiona considerablemente el encuadro, un macro de 2MP y uno de profundidad de 2MP. Algo que destacar del software es el Multivideo para grabar usando las dos cámaras al mismo tiempo.

En cuestión de rendimiento, temo que el teléfono pudo sacar más provecho de los 108MP. El rango dinámico pudo ser algo mayor, por lo que recomiendo aplicar el HDR aunque la mejora no sea tan considerable. Creo que el principal problema pasa por la falta de nitidez incluso en la luz adecuada. Ya con la oscuridad, el granulado aparece pero el Modo Noche mejora un tanto las capturas.

La selfie de 32MP sí cumple con la expectativa con tonos correctos y detalle. Al menos es así cuando estás con la luz adecuada ya que de noche se lavan los detalles.

La batería es de 4300 mAh y ofrece poco más de un día entero de autonomía dándole un uso exigente a una tasa de 120Hz. Mediante el cargador de 66W, el celular completa toda la carga en 50 minutos. Hay que agregar también que viene con dos modos de ahorro de batería.

Ahora pasamos a este pequeño empaque que trae el pin para la bandeja y una carcasa transparente. Un detalle con la funda es que los toques fantasmas aparecen debido a la sensibilidad de la pantalla curva. Al fondo de la caja nos quedan el cable de datos y el cargador de 66W.

