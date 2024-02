El Honor Magic 6 Lite es una de las novedades de la marcha china para la primera parte de 2024. Del mismo modo, Samsung ha hecho lo mismo con la serie Galaxy S24, siendo el modelo estándar el más acequible para compararlo con el smartphone chino. ¿Será que Honor tiene algo para ganarle al Galaxy S24? Te sorpenderá saber los datos técnicos de ambos equipos.

Las razones para considerar el Honor Magic 6 Lite es la versatilidad, la autonomía y las dimensiones del panel. Sobre esto último, la pantalla del smartphone chino es 0.58 pulgadas más larga que el competidor surcoreano, y tiene una mayor cantidad de píxeles por pulgada (429 ppi vs 416 ppi). A esto hay que añadir que ambos equipos comparten la tasa de refresco de 120 Hz.

Sobre la batería, el Honor Magic 6 Lite tiene una capacidad mayor que el S24 Estándar (5300 vs. 4000 mAh), así como una potencia de carga superior (35W vs. 25W). Si bien estas configuraciones prometen una mayor autonomía por parte del equipo chino, el dispositivo de Samsung se carga más rápido (1.15 hr vs. 1.23 hr). No está de más decir que la espera es considerable y solo se trata de unos minutos.

En el aspecto de versatilidad, el smartphone chino es superior al tener doble bandeja SIM, es decir, los usuarios podrán usar dos números telefónicos en el mismo equipo.

El Samsung Galaxy S24, en cambio, tiene un rendimiento tres veces superior al rival chino según los informes de AnTuTu Benchmark (1736K frente a 581K), un software especializado en evaluar el rendimiento general de dispositivos móviles. A esto hay que sumar el zoom óptimo de 3x para la cámara trasera, la carga inalámbrica de hasta 15W, la estabilización de imágen óptica, altavoces estéreo y la protección IP68.

De igual modo, a continuación compartimos la ficha técnica de ambos celulares para que notes las diferencias.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24

Pantalla: AMOLED 6,2 pulgadas. Full HD+. 1-120 Hz

AMOLED 6,2 pulgadas. Full HD+. 1-120 Hz Dimensiones: 147 x 70,6 x 7,6 mm con 168 gramos

147 x 70,6 x 7,6 mm con 168 gramos Procesador: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 RAM: 8 GB

8 GB Almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB

128 GB, 256 GB, 512 GB SO: Android 14 con One UI 6.1. Inteligencia artificial

Android 14 con One UI 6.1. Inteligencia artificial Cámaras traseras: 12 MP f/2.2 UGA. 50 MP f/1.8. OIS. 10 MP f/2.4 telefoto con zoom óptico de 3x

12 MP f/2.2 UGA. 50 MP f/1.8. OIS. 10 MP f/2.4 telefoto con zoom óptico de 3x Cámara frontal: 12 MP f/2.2

12 MP f/2.2 Batería: 4.000 mAh. Carga rápida 25W. Carga inalámbrica rápida 2.0. Carga inalámbrica PowerShare

4.000 mAh. Carga rápida 25W. Carga inalámbrica rápida 2.0. Carga inalámbrica PowerShare Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C

5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C Otros: Resistencia IP68 al agua y al polvo. Lector de huellas en pantalla. Samsung Knox

Ficha técnica del Honor Magic 6 Lite

Pantalla: AMOLED de 6,78′' | 2652 x 1220 | 1200 nits | Refresco de 120 Hz | PWM 1.920

AMOLED de 6,78′' | 2652 x 1220 | 1200 nits | Refresco de 120 Hz | PWM 1.920 Dimensiones: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm | 185 gramos

163,6 x 75,5 x 7,98 mm | 185 gramos Procesador: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Almacenamiento: 256 GB | No ampliable por microSD

256 GB | No ampliable por microSD Cámara frontal: 16 MP

16 MP Cámara trasera: Principal de 108 MP | Gran angular de 5 MP | Macro de 2 MP

Principal de 108 MP | Gran angular de 5 MP | Macro de 2 MP Batería: 5300 mAh | Carga de 35 W

5300 mAh | Carga de 35 W SO: Android 13 + MagicOS 7.2

Android 13 + MagicOS 7.2 Conectividad: 5G Dual SIM | WiFi 5 | Bluetooth 5.1 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | NFC

5G Dual SIM | WiFi 5 | Bluetooth 5.1 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | NFC Otros: Huella en pantalla con sensor óptico | Pantalla curvada | Resistencia a caídas