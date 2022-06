El modelo del Honor X9 que pondremos a prueba es el ANY-LX3 y la presentación es Midnight Black. Lo primero que sentirás al coger el móvil es el plástico del marco y la parte trasera. Se siente sólido con un peso de 189 gramos, pero los acabados no se sienten sofisticados incluso para su gama. La parte trasera es un imán para las huellas, pero el equipo viene con protector transparente. Me parece que la caja de las cámaras exagera la distribución de los sensores y no termina de convencerme. Al menos el diseño hace que se pierda con el fondo y no sobresale por mucho de la superficie.

Otros detalles del Honor X9 más que debes considerar son el puerto USB-C, la bandeja Doble SIM, el único parlante ubicado en la parte inferior y el lector de huellas en el botón lateral de encendido. Es cierto que no viene con puerto Jack, pero la caja incluye tanto el adaptador como unos auriculares de cordón.

La pantalla es LCD de 6.81 pulgadas con Full HD+ (1080 x 2388), una tasa de refresco de 90 Hz y una densidad de 385 ppi. Por su parte, el brillo máximo típico es de 450 nits. A nivel de software encontramos los modos eBook, Oscuro, Descanso Visual y Color para setear la temperatura de los tonos.

HONOR X9 | Review completo del equipo

En cuestión de rendimiento, el Honor X9 tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core y GPU Adreno 610. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización Magic UI 4.2. No hay que olvidar que la RAM es de 8GB más 2GB de Turbo RAM o expansión de memoria, mientras el almacenamiento es de 128GB. Hice una prueba con Geekbench y estos fueron los resultados.

Antes de arrancar la prueba gaming, debo precisar que el equipo no viene con una aplicación dedicada a la ejecución de videojuegos. No hay algo así como un Game Booster, pero puedes gestionar las notificaciones de todos modos si haces el proceso manualmente. Lo que sí es que hay un modo Máximo Rendimiento para que exprimas la batería de 4800 mAh y esta viene acompañada de un cargador de carga rápida de 66W.

Acerca de las cámaras traseras, el lente principal es de 64MP, el gran angular de 8MP y el Macro y Bokeh es de 2MP cada uno. La selfie, por su parte, es de 16MP. Si eres de los que graban, tus videos pueden alcanzar los 1080p a 30 FPS. Funciones interesantes las tenemos con Historia para hacer clips prediseñados y Dos Vistas para grabar con las cámaras traseras y delantera.

