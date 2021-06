Lo primero a destacar es el diseño del Huawei Band 6. La verdad es que se parece mucho al Watch Fit, salvo por las dimensiones de la pantalla, y realmente pasa como un smartwatch pequeño en vez de una “Band”, que son más largiruchas. Ojo, eso solo en la pantalla, porque la correa sí tiene toda la pinta de una Band de Huawei al ser más delgada.

Acerca de la pantalla, el brillo es el adecuado para usarlo en exteriores, pero no cuenta con el sistema de “brillo automático”, algo que sí tiene la Watch Fit. En todo caso, el brillo tipo 3 es el que mejor se adapta a todas las condiciones. También vale la pena hablar de las distintas portadas que puedes instalar desde la app de Huawei Salud. Destaco aquellas que sí cuentan con toda la información posible para quienes hacen ejercicios, como la cantidad pasos, calorías quemadas, nivel de estrés y el ritmo cardíaco. Todo de un solo pantallazo.

HUAWEI BAND 6 | Análisis

Otra cosa que agregar es que esta pantalla de música no significa que podrás descargar canciones al gadget, sino solo sirve de reproductor cuando enlaces el smartphone vía Bluetooth. También destaco el modo No Molestar, el registro automático de ejercicios y la métrica del sueño. Todo esto también viene en el Watch Fit, por lo que es bueno saber que la Band 6 ofrece lo mismo.

Ahora, sí hay algo que tiene la Huawei Band 6 y no la Watch Fit: me refiero al monitoreo del nivel de oxígeno en sangre las 24 horas. En el Watch Fit, los usuarios deben activar la medición, mientras que en la Band 6 el registro es automático y se hace todo el día. El sensor sí se ajusta a lo que ofrece un oxímetro, pero no es confiable al 100% cuando estás en movimiento. El sistema pide que el reloj esté por encima del hueso de la muñeca para que el registro se el adecuado, pero cuando no es así, hay riesgo de que tengas ciertos baches en el informe final.

HUAWEI BAND 6 | Unboxing

Ahora, lo que sí tiene el Watch Fit y no la Huawei Band 6 es el coach virtual, este pequeño personaje que te guía en tus entrenamientos. La Band 6 solo cuenta con 96 rutinas, que van desde correr, andar en bicicleta o saltar la cuerda. De estas 96, no creas que todas están especializadas según la actividad que escojas. Crossfit y Tenis, por ejemplo, registran los mismo indicadores de tiempo, ritmo cardiaco y calorías, entonces digamos que solo sirven para clasificar tu actividad en el sistema. Ojo, esto mismo también sucede en el Watch Fit.

Y otra cosa que sí tiene el Watch Fit y no la Band 6 es el GPS integrado. Eso significa que deberás llevar el smartphone contigo para registrar el recorrido en un mapa y así verlo en Huawei Salud. De igual manera, la Band 6 registra las condiciones del cuerpo, pero no el recorrido al no haber un GPS.

