El reloj Huawei Watch GT 3 SE que analizaré en esta oportunidad es el modelo RUNEB29. El diseño en particular se ve muy deportivo, pero la calidad de los detalles de la caja no me convencen. Si bien sus dimensiones son 46.4 mm de largo y ancho con grosor de 11 mm, lo que permite una lectura agradable, la fibra de polímero se siente corriente y hasta barato, peor aún si te acercas a revisar los detalles del marco y el acabado en general.

Las correas pasan por lo mismo, pero resultan cómodas al tratarse de termoplástico de poliuretano, o simplemente TPU, y la hebilla sí es de metal. Algo más que agregar es el sistema de sujeción que viene a ser el mismo de generaciones pasadas. Ya que volteamos el reloj, aquí debajo está el sensor óptico de frecuencia cardíaca, que viene acompañado del acelerómetro, giroscopio, magnómetro y barómetro. Tampoco puedo dejar pasar los botones. El de arriba es para ingresar a las apps y, aunque es de perilla, no tiene una función. El de abajo al menos puedes programarlo a tu gusto. El peso total, por cierto, es de 35.6 gramos.

Ahora hablemos de la pantalla. El panel es AMOLED con resolución de 466 x 466 pixeles. Su tamaño es de 1.43 pulgadas con una densidad de píxeles por pulgada de 326. Como dije antes, la pantalla es amplia como una lectura cómoda, el brillo máximo es el adecuado y puedes setearlo para que sea automático. A esto hay que sumar la variedad de carátulas disponibles en la app. Hay tanto gratuitas como de pago.

Review del Huawei GT 3 SE

En cuestión de rendimiento, no he experimentado retrasos al abrir varias aplicaciones a la vez. Algo positivo es que puedes descargar más apps de lo que ya viene en el teléfono a través de la aplicación Huawei Salud, pero la oferta sigue siendo limitada. Otra cosa que también puedes hacer desde la aplicación es añadir hasta diez teléfonos a tus contactos favoritos del reloj; es decir, puedes hacer y recibir llamadas telefónicas con el dispositivo. No hay que olvidar tampoco que en la app puedes gestionar la función “Respuestas rápidas” para contestar a los mensajes de WhatsApp, ya sea con algo corto o un texto personalizado, y guardar música en formato MP3 y crear tus listas de reproducción con una disponibilidad de 1700 MB.

Por lo demás, el reloj viene con HUAWEI TruSeen 5.0+ para monitorear la frecuenecia cardíaca, TrusSleep hace lo mismo con la calidad del sueño y más funciones de la compañía dedicados al SpO2, el estrés y el ciclo menstrual. Toda esa información puedes revisarla en el mismo reloj o, con más detalle, puedes hacerlo en Huawei Salud.

Si lo tuyo es hacer deporte, el reloj tiene más de 100 modos deportivos con GPS integrado. A esto se suma que hay planes deportivos que bien puedes descargar desde Huawei Salud e ir monitoreando desde el reloj. Hay rutinas de carrera y esta vez debo decir que cada deporte ha afinado los registros de cada modalidad, porque antes se repetían bastante y ahora veo que hay unos más pulido que otros. De igual manera, el reloj está pensado para runners por todas las funciones que tiene.

En cuestión de batería, la autonomía variará según tus exigencias. Podrás usar el reloj sin problemas hasta dos semanas si es que no activas todas las notificaciones y registros, y alcanza la semana si es que le das un uso intensivo. A esto hay que sumar que la carga inalámbrica es mediante un puerto imantado que ya viene atado a USB.

