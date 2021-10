¿Vale la pena el Huawei MatePad T10? Revisa todos los detalles en este análisis

Arranquemos con el diseño del dispositivo del Huawei MatePad T10 Kids Edition. La carcasa antichoque me parece bastante sólida y robusta, así como el soporte de la base. La goma es bastante suave, cómoda al tacto y con grip en la parte trasera para evitar deslizamientos. El peso sí es algo considerable teniendo en cuenta la carcasa. Hablamos de 797 gramos aproximadamente. El lápiz óptico es sencillo, atado al cuerpo de la tablet y con un depósito para que no lo pierdas de vista. Bastante simple, pero funcional teniendo en cuenta que es para menores.

La pantalla LCD de 9.7 pulgadas sí cumple con las expectativas, aunque el brillo máximo no resulta suficiente bajo luz solar directa. Los tonos son los adecuados, aunque no es la mejor alternativa para consumir contenido HDR. Algo que agregar es el modo eBook para una lectura más cómoda, así como el filtro de luz azul, la advertencia de carreteras con bache y alertas de postura. Sobre la lectura, recomendamos ver directamente la pantalla y no desde los ángulos, porque se pierde nitidez.

HUAWEI MATEPAD T10 | Análisis

Algo que destacar son los parlantes que ofrecen sonido estéreo. Es más, el dispositivo cuenta con Huawei Histen, una función que ofrece experiencias de sonido optimizadas como sonido 3D y un ecualizador. Lo recomiendo a la hora de ver de videos y demás, pero no para videollamadas. Otro detalle es que los parlantes están en ambos lados de la pantalla, por lo que hay riesgo de que tapes la salida de audio con las manos a la hora de jugar.

En el aspecto fotográfico, la cámara principal de 5MP viene con los modos Foto, Video, Belleza, Pro, HDR y Panorama. Por ser una edición para niños, pensé ver algo más como stickers y esas cosas, pero no hay nada de eso. El rendimiento es cumplidor, la nitidez decente y contraste aceptable. Eso sí, siempre que tengas una iluminación adecuada, porque a oscuras se nota el granulado y la pérdida de detalles. A la selfie de 2MP no se le puede exigir mucho. Los tonos son los adecuados, pero los contornos salen lavados en condiciones de buena luz.

HUAWEI MATEPAD T10 | Unboxing

Acerca del rendimiento, el procesador es Kirin 710A y viene con una GPU Mali G51 con 2GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Echando un vistazo a esta última cifra, sabes que las cosas serán difíciles para títulos exigentes. Tendrás suficiente para tareas básicas y juegos ligeros para que no empiece la ralentización. Si nos ponemos técnicos, la tablet obtuvo una puntuación superior a 6485 en PCMark Work 2.0 y unos 1100 en 3D Mark Slingshot OpenGL y Vulkan.

Otro detalle que añadir al rendimiento es el EMUI 10.1 con Huawei Mobile Services, por lo que tendrás las tiendas AppGallery y Petal Search disponibles. Esta última sirve para que busques apps que no están en la AppGallery y descargarlas como APK o crear un acceso directo a la pantalla de inicio. Algo más es que el EMUI 10.1 admite la pantalla dividida para una mejor experiencia. A esto se suma la ayuda del sistema para gestionar el tiempo de uso, las aplicaciones y el contenido disponible en la tablet.

Ya para ir acabando, la batería es 5100 mAh y viene con un cargador de 5V. Haciendo los cálculos necesitarías algo más de 5 horas para las cargas de 0 a 100%. Si no tienes un uso exigente, el dispositivo puede alcanzar un día entero sin problemas. Algo que me faltaba agregar es el bloqueo de carga segura, el cual evita el acceso a la tablet durante la carga y así prevenir accidentes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.