Vuelve a mis manos el Huawei MatePad T10. Para no aburrirlos con todos los datos, revisemos las cosas que realmente están involucradas a la hora de jugar con la tablet. La pantalla es de 9.7 pulgadas con resolución 1280 * 800. El peso es de 797 gramos considerando la carcasa antichoques. Recordemos que esta versión es la Kids Edition, así que viene con este diseño y un lápiz óptico.

Revisando los circuitos del MatePad T10, contamos con un procesador Kirin 710A con 2GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Esto último podrá extenderse a 512GB con una tarjeta microSD. El sistema operativo es Android 10 con capa de personalizavión EMUI 10.1.

Unos detalles más para agregar son el WIFI 5, los puertos USB-C y Jack, así como los parlantes estéreo en ambos lados. La batería, por cierto, es de 5100 mAh.

Debo precisar que a la hora de grabar puse el volumen a tope, al igual que el brillo, y activé la resolución inteligente para mejores resultados. Empecé a grabar con 64% y luego de una hora de grabación la cifra cayó a 53% y eso que tenía el WiFi activado en todo momento.

A la hora de grabar, me percaté que este granulado en la pantalla no le hace justicia al dispositivo, porque la calidad sí es buena, solo que el diseño de resolución pasa a ser afectado por el ángulo de la cámara con la que grabé. Esto me recuerda a que lo recomendable es ver directamente la pantalla, porque la resolución no es la mejor si es que ves la pantalla en ángulo. De igual forma, esto es detalle del panel en sí porque la prueba gaming de la Lenovo Tab P11 Pro no hubo problema alguno.

Como vengo haciendo con estos videos, pasaré dos versiones de videojuego: una con baja y otra con alta calidad.

HUAWEI MATEPAD T10 | Ficha técnica

Procesador: Kirin 710A de ocho núcleos.

Kirin 710A de ocho núcleos. Memoria RAM: 2 GB.

2 GB. Almacenamiento: Interno de 32 GB y con MicroSD hasta 512 GB.

Interno de 32 GB y con MicroSD hasta 512 GB. Pantalla: IPS 9.7 pulgadas con HD+ (1280 x 800 px).

IPS 9.7 pulgadas con HD+ (1280 x 800 px). Cámara trasera: resolución 5 Mpx.

resolución 5 Mpx. Cámara delantera: resolución 2 Mpx.

resolución 2 Mpx. Conectividad: Bluetooth 5, WiFi, GPS

Bluetooth 5, WiFi, GPS Puertos: Jack 3.5 mm y conector USB C.

Jack 3.5 mm y conector USB C. Batería: 5100 mAh.

5100 mAh. Dimensiones: 240,2 x 159 x 7,85 mm.

240,2 x 159 x 7,85 mm. Peso: 450 g.

450 g. Sistema: Versión de Android: Android 10 + Capa del fabricante: EMUI 10.1.

