Arranquemos con la presentación del Huawei MateView. No hay mucho que decir salvo estos datos técnicos: el modelo es HSN-CBA, presentación Mystic Silver de 28.2 pulgadas y resolución 3840 x 2560 con relación de aspecto 3:2. El peso es de 9.5 kilos.

Abrimos el empaque y este pequeño empaque lo dejaremos para después. Ahora sí vemos la pantalla por completo. El diseño es minimalista, el acabado en aluminio se siente sólido y muy elegante. Me agrada que no tenga detalles de más, todo parece justo y necesario teniendo en cuenta que el diseño está hecho para oficina. El panel no tambalea con facilidad y los ajustes de ángulo y altura se pueden hacer incluso con una sola mano.

Acerca de los detalles técnicos, quisiera destacar el HDR 400, que certifica una profundidad de color de 8 bits y gama de colores sRGB. Sobre esto último la precisión de color es ΔE<2, es decir, el valor medio de color estándar en la gama de colores DCI-P3, que por cierto es del 98%. Mientras tanto, el brillo de 500 nits hace un buen trabajo si estás en ambientes de mucha luz, mejor aún teniendo en cuenta que el panel IPS es tenue y no interrumpe la visualización en una pantalla que ocupa el 94% en relación al cuerpo.

HUAWEI MATEVIEW | Análisis de la pantalla

Una característica interesante del panel es el Smart Bar para la configuración manual del panel. Con un solo toque en el sensor, podrás activar el menú y navegar a tus anchas sin cliquear botones.

Si bien todo lo anterior suena de maravillas, hay un par de cosas que merecen tu atención. Lo primero es que el Huawei MateView no cuenta con tecnología FreeSync, por lo que la falta de sincronización adaptativa entre el monitor y la tarjeta gráfica hará que los gamers busquen otra opción. Al menos Huawei ofrece la opción del MateView GT si es que buscas algo más exigente.

Otra pega con el Huawei MateView es la tasa de refresco de 60 Hz y los parlantes integrados. Como se trata de una pantalla pensada para oficina, estos detalles no son determinantes, salvo si es que eres gamer. En el caso de las bocinas, el volumen rinde excelente, pero los sonidos no son tan finos. Personalmente tuve problemas para identificar los baj os. Digamos que al menos cumplen con el objetivo.

Acerca de la accesibilidad, tenemos dos puertos USB-C (uno para fuente de alimentación y el otro para transferencia de datos), dos puertos USB-A 3.0, una entrada HDMI 2.0, una entrada MiniDP y un puerto Jack.

Volvemos ahora sí a la caja de antes y vemos que contiene la garantía, un cable de transferencia de datos USB-C, el cargador con la entrada de energía y un cable de MiniDP a DP.

