Primero hablemos del diseño del Huawei Nova 8i, modelo NEN-LX3. El acabado en plástico es tanto en la tapa trasera como en los marcos, pero aún así da la sensación de seguridad a costa de una apariencia más “premium”. No se resbala de las manos y el peso de 190 gramos sí se hace sentir. El reconocimiento de la huella trabaja muy bien, no hay retrasos y las huellas en la parte trasera se disimulan muy bien si es que no refleja la luz.

Acerca del panel LCD de 6.67 pulgadas, lo que destaca es la tasa de refresco de 60 Hz y los bordes reducidos del marco. La pantalla ocupa un 94.7% del frente, todo bien con eso salvo por el agujero del selfie. El detalle es que el agujero solo tiene un lente más un sensor y el diseño extendido puede incomodar. Las reproducciones de imágenes también son aceptables, el contraste es el adecuado y la gama de colores está bien lograda. Aquí también puedo destacar el Eye Comfort para quienes padecen de las luces azules de la pantalla y el modo eBook que pasa los tonos a grises para una lectura cómoda.

HUAWEI NOVA 8i | Análisis y opinión

Si hablamos de rendimiento, la máquina tiene un procesador Snapdragon 662 con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento y el GPU es Adreno 610. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización EMUI 12. Con todo esto, hice una prueba con Geekbench para comparar con otros móviles y obtuve lo siguente: 309 en Single-Core y 1324 en Multi-Core. Si hacemos las comparaciones, Geekbench ubica al móvil por encima del Redmi Note 7 y por debajo de los Redmi Note 8 Pro y Poco X3 NFC. Traduciendo esto a la experiencia de usuario, personalmente no tuve problemas si es que haces un uso no tan intenso. Los 8GB de RAM están bien administrados, no sentí ralentización alguna al tener varias ventanas abiertas, aunque con unas diez en simultáneo hay cierto retraso.

Otra cosa que añadir al tema del rendimiento es la solución que da Huawei a las aplicaciones de Google. Para esto hay dos soluciones: recurrir a la instalación del APK a través de la AppGallery o acudir a Petal Search para más soluciones si es que no encuentras lo que buscas. El proceso es sencillo, aunque es algo que harás manualmente con un par de aprobaciones al sistema y demás. La experiencia es la misma desde que inició el veto y no me pareció ver mayor mejora a este proceso alternativo.

Ya es turno de hablar de la cámara. La principal está compuesta por un lente principal de 64MP, un ultra gran angular de 8MP, un macro de 2MP y uno de profundidad de 2MP. La imágenes salen bien tanto en interiores como exteriores con la luz adecuada. La amplitud del encuadre con el gran angular sí es interesante, no se nota borroso en las esquinas salvo que la escena oscurezca. El balance de blancos, por su parte, suele arrojar tonos cálidos, pero por lo demás los contrastes y la nitidez son las adecuados. Si contamos con poco luz, la cámara tiende a perder detalles y sale algo de ruido. Lo positivo es que hay Modo Noche. No solucionará todos los problemas, pero sí saturará los colores y captará algo más de luz, aunque la nitidez se vea igual de afectada.

HUAWEI NOVA 8i | Unboxing

Si hablamos de la selfie, pues aquí sí debes contar con una buena iluminación para obtener mejores contrastes, ya que la oscuridad hace los tonos más pálidos y el ruido aparece. Hay un tema que me llamó la atención y es el modo “apertura”, que permite hacer el efecto bokeh, y el “retrato” que no ofrece mucho más o algo muy distinto sobre el modo “foto” regular. Si usar apertura, no tendrás la opción para hacer selfies, lo mismo que sucede con el modo “HDR”. En este sentido, la selfie pasa desapercibida.

Ya para acabar, la batería de 4,300 mAh es suficiente para llegar al final del día y algo más, y estar en acción al poco rato gracias al cargador de 66W. Esta potencia sí es algo que destacar del equipo, además de las opciones de “carga inteligente” y “capacidad de batería inteligente” para gestionar la alimentación del dispositivo. Puedes pasar de 0 a 100 en 50 minutos aproximadamente.

