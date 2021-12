¿Te has comprado un Huawei Nova 9 y no sabes qué hacer? El dispositivo, pese a traer Android 11 y una capa de personalización como EMUI, no tiene los servicios de Google y muchos desisten en comprar el dispositivo chino por no poder instalar WhatsApp, Facebook, YouTube, Gmail y otros para el uso diario.

Es por ello que hoy te enseñaremos un sencillo truco para que puedas tener no solo en el Huawei Nova 9 , sino en cualquier smartphone los servicios de Google o Google Play y así no tener que descargar APK que, muchas veces, tienden a malograr tu dispositivo. Sigue estos pasos.

CÓMO DESCARGAR GOOGLE PLAY EN EL HUAWEI NOVA 9

Lo primero será ingresar a Huawei Store .

. En la tienda de aplicaciones de Huawei busca la aplicación Gspace .

. Una vez lo tengas en tu celular, dale los permisos correspondientes .

. Tras ello simplemente pulsa cualquier aplicación que se te muestra .

. En ese instante se abrirá Google Play, como siempre. En ese lugar coloca tu cuenta de Gmail y tu contraseña .

. Cuando cargue, que puede demorar unos minutos, ingresarás a la tienda de aplicaciones de Google como siempre lo habías hecho.

De esta manera podrás usar Gspace en tu celular de Huawei para descargar las apps de Google. (Foto: Huawei)