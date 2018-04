Huawei P20: ¿cuál es la diferencia de la versión Lite en América Latina y Europa?

Las interrogantes sobre las diferencias del Huawei P20 Lite en diferentes regiones fueron solucionadas. El pequeño móvil ha llamado la atención de muchos usuarios que apuntan a la gama media de terminales, pero las especificaciones técnicas de América Latina y Europa desaniman a algunos.

El móvil cuenta con las siguientes especificaciones en Europa: pantalla IPS de 5,84 pulgadas con resolución FullHD+, 4 GB de memoria RAM, procesador HiSilicon Kirin 659, Android 8.0 Oreo y una batería de 3000 mAh. El rendimiento de todas la versiones del Huawei P20 Lite son iguales, pero las diferencias se encuentran en otros aspectos.

La versión de América Latina cuenta con 4GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, mientra que su par europeo tiene una memoria ROM de 64 GB, ambos expandibles a 256 GB. Además el móvil da región no cuenta con NFC ni WiFi de doble banda (2,4 GHz, 5 GHz).

Estos son los cambios exactos:



- Almacenamiento interno: Europeo: 64 GB — Latinoamericano: 32 GB.

- NFC: Europeo: sí — Latinoamericano: no.

- WiFi de doble banda: Europeo: sí — Latinoamericano: no.

- USB: Europeo: USB Tipo C — Latinoamericano: microUSB.



No obstante, hay algunos países de América Latina que si cuenta con la versión con USB Tipo C para la carga de la batería. Se pueden revisar las especificaciones técnicas en la web oficial de Huawei México.