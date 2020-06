El gobierno estadounidense hizo posible que Google y todas sus filiales no ofrezcan servicios a Huawei. El gigante chino no se quedó atrás y ofrece todas estas novedades para una mejor experiencia de los usuarios.

Abrimos entonces la tienda App Gallery. Al primer pantallazo tenemos todas estas aplicaciones recomendadas, divididas en “Apps que nos gustan”, “Juegos que nos gustan”, “Lo mejor de este mes”, “Recomendaciones del editor” y más.

Ahora sí, vayamos a lo nuestro. La primera aplicación será WhatsApp. Como vemos, la app no está disponible, pero hay la opción “Obtener”. Si hacemos clic, podremos descargar el APK del servicio de mensajería.

Ahora, esta práctica será recurrente para las demás apps que no están alojadas en la App Gallery de Huawei. Por ejemplo, si buscas Facebook te llevará a la web de la red social para descargar el APK. Lástima que no se pueda hacer lo mismo con el Facebook Messenger, pero eso tiene otra solución que explicaré al final.





El caso de Twitter es especial. No descargas el APK, sino creas un Quick App, que viene a ser un enlace directo a la web desde el escritorio del smartphone. Podrás diferenciarlo por este detalle en la esquina.

Lo mismo ocurre con otros servicios como Instagram, YouTube y los servicios de Google como Maps, News y Photos.

Admitamos que no será la mejor solución, pero al menos el sistema facilita el acceso a estos servicios. Peor es nada.

Entre las apps más populares sí hallarás Snapchat y TikTok en la App Gallery. Los casos de Spotify y Netflix son especiales. Según el sistema, el servicio estará disponible próximamente y de momento podrás añadirlo en tu “lista de deseos”, una manera de notificar a Huawei que estás interesado por determinados aplicativos.

Ahora, no todo está perdido. Volviendo a lo de Facebook Messenger y algunas de las apps disponible solo en Quick App, te recomiendo descargar AppSeeker, una plataforma en la que hallarás las APK que no aparecen en App Gallery. No estarán todas las APK que buscas, pero al menos tienes más opciones.