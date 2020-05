Huawei lanzó hace unos días el P40 Pro en Perú. Para que tengas una idea de todo lo que ofrece el teléfono, además de sus funciones fotográficas, hicimos un unboxing con todos los accesorios que trae la nueva propuesta del gigante chino.

La presentación es la misma que ha caracterizado a la serie P de Huawei. La caja blanca lleva por dentro el P40 Pro, caracterizado por su panel OLED de 6.58 pulgadas con resolución FullHD+. El sistema cuenta con un procesador Kirin 990 y sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

El principal atractivo es la cámara cuádruple de Leica, compuesta por un sensor RYYB de 50 MP, un Ultra Gran Angular de 40 MP, un Telefoto de 8 MP y un OIS+AIS para profundidad. La cámara delantera, por su parte, tiene un lente de 32 MP y sensor IR.

Además del teléfono de Huawei, la caja viene con un pin para abrir la bandeja SIM, un cable de datos USB 2.0 a USB Tipo C, el cargador con entrada USB 2.0 y los audífonos con entrada USB Tipo C. Cabe precisar que no viene con adaptador para puerto Jack, algo que sí ocurría con el Huawei P20.

HUAWEI | Ficha técnica