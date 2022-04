El modelo analizado del Huawei P50 Pro es el JAD-LX9 y la presentación es Cocoa Gold. Echando un vistazo al diseño, la pantalla curva y el acabado de las esquinas están bien logrados. El marco de aluminio le da ese toque premium al igual que el vidrio de la parte posterior. Lo que no es tan premium son las huellas que quedan grabadas y bajo la luz revela esa grasa de las manos, pero al menos la caja incluye una carcasa transparente. El peso de 195 gramos se sienten bien distribuidos dentro de lo que permite el panel de 6.6 pulgadas. La caja de las cámaras sí me parece muy grande, no sé si al punto de lo exagerado. Al menos se mimetiza con el fondo.

Otras cosas que añadir del Huawei P50 Pro es que tiene puerto USB-C, el lector de huella está debajo del panel, no tiene Puerto Jack, sí trae Doble SIM y cuenta con sonido estéreo. Lo he probado a full volumen y funciona muy bien, incluso tapando las bocinas con las manos. La ubicación de los parlantes son los adecuados, porque no se tapan al coger el celular en horizontal.

La pantalla AMOLED es de 6.6 pulgadas Full HD+ (2700x1228) con una tasa de refresco de 120Hz y una densidad de 450 ppi. A nivel de software tenemos el Modo Oscuro, el Modo Lectura, la resolución de pantalla que puedes setearla al máximo y el Modo de Color para cambiar la temperatura del panel.

El rendimiento pasa por un procesador Snapdragon 888 4G Octa Core con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, expandible con Nano Memoria, y Adreno 660. El sistema operativo es Android 11 con capa de personalización EMUI 12.

Sobre la autonomía, la batería de 4360 mAh es de carga rápida con 66W y carga inalámbrica de 50W. De 0 a 100 puedes llegar en poco menos de 50 minutos. Con un uso habitual, la batería durará poco más de un día.

Si nos enfocamos en lo gamer, vale precisar las funciones del GameCenter. Cuando ejecutas un título, puedes setear si quieres el máximo rendimiento, evitar las interrupciones, prevenir las acciones involuntarias, entre otras herramientas; incluso, tiene una función específica para conectar periféricos.

Dicho todo esto, ahora sí pasemos a jugar. La principal piedra en el camino del teléfono sigue siendo la falta de Google Play. Hice las descargas a través de Petal Search para algunos títulos y tuve muchos inconvenientes. Quizá sea la mala suerte que siempre tengo, pero títulos como Call of Duty Mobile, Mortal Kombat e Infinity Ops simplemente nunca me funcionaron. Con Free Fire y Asphalt 9 no hay problema porque tiene soporte en la App Gallery, pero en el caso de tener títulos APK deberás hacer la actualizacion manualmente, es decir, borrando el juego para luego instalar la versión más actual.

Ya para acabar, la cámara principal de cuatro lentes consta de un sensor de 50MP, una cámara monócroma de 40MP, un gran angular de 13MP y un telefoto de 64MP, que alcanza los 100 aumentos con zoom digital. Puedes llegar a grabar 4K a 60FPS; viene con el Modo Dos Vistas, para que uses la cámara principal y la selfie de 13MP al mismo tiempo; el Modo Monocromático para que aproveches el sensor y el “Creador de Historias” para crear clips con plantillas preestablecidas. Una función parecida es el “Clip de Petal” que ya viene instalada y puedes darle una oportunidad.

