El modelo Huawei Watch GT 3 Pro que analizares es el ODN-B19. Lo primero que sentirás al tacto es la caja de titanio de 46mm, que le da ese toque sólido con 54 gramos de peso y acabado sofisticado. Las correas, por cierto, son de material fluoroelastómero que viene a ser caucho sintético de alto rendimiento. La hebilla, por cierto, también es de titanio y queda muy bien asegurado.

La pantalla es AMOLED de 1.43 pulgadas. Los colores, los contrastes y el brillo automático funcionan muy bien, así como la distribución del espacio para leer los datos de cada aplicación. Esto me lleva a la gestión de notificaciones. Lo bueno del sistema es que agrupa los mensajes por aplicación, así que no te perderás de nada según lleguen las notificaciones. Sí podrás responder los SMS y WhatsApp, por ejemplo, pero usando solo respuestas rápidas -se pueden personalizar desde la app- y emojis. No es que te aparezca un teclado para escribir.

A esto hay que sumar la personalización de la carátula con varios diseños que puedes descargar desde la aplicación Salud de Huawei.

HUAWEI WATCH GT 3 PRO | Review del equipo

Revisamos uno de los lados y damos con los únicos dos botones del dispositivo. Con el de arriba podrás acceder al cajón de aplicaciones y con el de abajo podrás abrir los ejercicios. Sobre estos últimos, hay más de 100 modos de entrenamiento, pero como sucede incluso con la competencia hay deportes que registran lo más mínimo como calorías, tiempo y pulso cardíaco, como ocurre con el surf. Ojo con esto, porque tiene resistencia 5 ATM e IP68. No se compara con salir en bicicleta, por ejemplo, que hay mucho más información disponible y que puedes revisar también en tu smartphone. Algo que me olvidaba decir es que viene con GPS integrado.

Además de lo botones, hay un pequeño hueco que es para el micrófono y el altavoz. Si conectas el móvil con el celular, ya sea Android o iOS, podrás responder llamadas directamente en el reloj. Debo destacar que el sonido es bueno, tanto de salida como de entrada. El detalle es que no podrás acceder a tu lista de contactos del teléfono desde el reloj, sino programar contactos favoritos. Lo que sí puedes hacer es devolver llamadas perdidas ingresando al registro.

Otro detalle con el altavoz es la reproducción de música. Lo que hace el reloj es sincronizar las listas de reproducción del celular o importar canciones ya que tiene cuatro gigas de almacenamiento interno, pero ojo con el detalle que no podrás importar música desde equipos iOS.

Al dar toda la vuelta al Huawei Watch GT 3 Pro, notarás el puerto de carga imantado y los sensores ópticos de frecuencia cardíacas. Y hablando del corazón, el reloj tiene una aplicación de electrocardiograma, pero ojo con que no es un dispositivo médico. El contenido de los resultados es solo de referencia y no debe utilizarse para realizar un diagnóstico clínico. Otros datos que registra el equipo son la temperatura corporal, la calidad del sueño, la oxigenación de la sangre, brújula, presión atmosférica, entre varias otras cosas que ya están demás mencionar. Lo que sí me llamó la atención es “Vida saludable” para establecer un objetivo de vida sana y el reloj está allí para recordártelo.

Sé que mencioné muchas aplicaciones antes y quizá te preguntes si puedes instalar más. Pues sí que puedes desde la App Gallery, el problema es que el catálogo me parece muy pobre. Por otro lado, el equipo cuenta con tecnología NFC, pero no está disponible para todos los países, y la RAM es de 32 MB.

Ya para acabar, Huawei asegura que la batería dura hasta 14 días en lo que llama “uso típico” y luego se reduce a 8 días en uso intensivo. La carga de 0 a 100 por ciento tarda 85 minutos.

