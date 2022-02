Arranquemos con la presentación del Huawei Watch GT 3. Tenemos el diseño en portada y en la parte trasera los primeros datos: el modelo es JPT-B19; la caja, presentación Black Stainless Steel; y las correas son Fluoroelastomer. Aquí también vemos que cuenta con tecnología Bluetooth.

Abrimos la caja de una vez y nos topamos con el reloj. En cuestión de diseño, la caja es deportiva, el acabado se siente sólido por los detalles en acero, salvo la parte trasera que es de plástico y donde se encuentran los sensores Huawei TruSeen 5.0+. Las correas están bien si buscas algo deportivo, pero lucen muy ordinarias. Los botones son cómodos al tacto y son personalizables. Cuando te amarras el dispositivo a la muñeca, el diseño se acopla muy bien. El peso de 42.6 gramos pasa desapercibido a la hora de hacer ejercicios y no resulta una molestia.

El tamaño de la pantalla es 46mm y cabe precisar que hay otro más pequeño de 42mm. El panel es AMOLED de 1.43 pulgadas, resolución 466 x 466 píxeles, una densidad de 326 pp y un brillo máximo de 1000 nits, que por cierto cuenta con ajuste automático. Con todo esto especificado, debo decir que los colores son precisos, el tamaño de las letras son legibles, la navegación es fluida gracias a la rueda del borde y, en general, el HarmonyOS 2.1 hace buen trabajo y no hay que negar que tiene cierta similitud a los diseños de Apple.

HUAWEI WATCH GT 3 | Unboxing y análisis

Si hablamos de rendimiento, herramientas y funciones, quisiera empezar destacando la información obtenida por los sensores del reloj, desde registros de sueño, gestión del estrés, ritmo cardíaco y saturación de oxígeno en sangre. Todos estos datos también pueden ser analizados en el teléfono enlazado. A esto hay que sumar la información obtenida por la actividad física. El sistema tiene más de 100 actividades deportivas, pero lo cierto es que varias se repiten y prácticamente es lo mismo solo con diferente nombre en la etiqueta. Esto me lleva a adelantarles que haré una prueba deportiva al reloj en otro video.

Uno de los problemas que Huawei no logra solucionar con el Watch GT 3 es la instalación de aplicaciones. Ahora, la descarga se hace a través del aplicativo Huawei Salud, no desde el mismo reloj, y la oferta disponible deja mucho que desear. Sucede que estas apps de terceros no suelen funcionar por sí solos al momento de descargarlos, como un dispositivo independiente, sino que dependerás del teléfono. En el caso de la música, no tendrás algo como Spotify en el reloj, sino un reproductor para controlar a distancia la música del teléfono. Al menos el reloj tiene 1.8 GB de espacio de almacenamiento interno para guardar música y puedes oír las canciones directamente por las bocinas del Watch GT 3 o enlazando tus auriculares por Bluetooth.

Otro punto negativo es el limitado servicio de atención de llamadas y notificaciones. El reloj permite atender y hacer llamadas (con un máximo de 10 contactos en la lista del reloj), así como recibir notificaciones siempre que estés dentro del alcance de la cobertura del Bluetooth. Sobre esto último, quiero especificar que podrás leer las notificaciones y responderlas con frases preestablecidas a través de la app Huawei Salud o enviando un simple emoji, ya sea por SMS u otros servicios de mensajería. Cabe precisar que el asistente por voz integrado queda deshabilitado a menos que tengan un Huawei con EMUI 10.1 o posterior, lo que puede ser un problema para quienes no forman parte de la familia Huawei.

Si hablamos de autonomía, el reloj trae una batería de 455 mAh que bien puede durar hasta 8 días con uso intensivo, y con esto me refiero al registro de actividad, GPS y brillo a tope. El cargador magnético y el papel de la garantía vienen dentro de la caja. Sobre el cargador, este es capaz de que la batería pase de 0 a 100% en una hora con 50 minutos.

