Según el Foro Económico Mundial, en el 2018 se mostró que las mujeres constituyeron menos del 25% de los profesionales del ámbito de la inteligencia artificial a nivel mundial, mientras que para el 2021 no se habría registrado cambios. Por su parte, en Latinoamérica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio a conocer que los tres países con mayor volumen de actividades relacionadas con la inteligencia artificial (Argentina, Brasil y México) presentaron grandes brechas de participación entre hombres y mujeres.

Con relación a la igualdad de género, existen cada vez más iniciativas que promueven la participación femenina en el sector tecnológico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú menos del 10% de mujeres trabaja en el sector de la tecnología y solo un 8% priorizan una carrera relacionada a la informática.

Talento femenino

Desde varios programas y charlas como “Women in tech”, “Cyberwomanchallenge” y “La computadora no tiene género”, diversas especialistas, organizaciones y entidades gubernamentales, trabajan con el fin de promover la igualdad de oportunidades, cargos y salarios, que benefician a todas las mujeres en el entorno de IT. Asimismo, del lado corporativo, empresas como Noventiq, también buscan estimular la participación femenina en el área.

“Contar con mujeres en cualquier industria impulsa una mayor diversidad en los equipos de trabajo, promueve la participación y contribuye a mejores políticas de equidad. Además, aumenta las tasas de productividad e innovación ya que, al tener equipos más diversos, se logra una mayor resolución de problemas al contar con distintos puntos de vista e incluso se incentivan roles de liderazgo. Por esto, desde nuestro lugar como una empresa totalmente tecnológica, contamos con casi un 30% de mujeres entre los puestos de dirección general de la región de América Latina “, señaló Sebastian Sack, Vicepresidente de LATAM en Noventiq.

En este sentido, un aspecto muy importante que influye en la participación femenina en el rubro es la educación. Según el último informe mundial de la UNESCO publicado en el 2020, “Descifrar el código, la educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas (CTIM)”, solo el 35% de los estudiantes de la educación superior CTIM son mujeres, y solo el 3% de ellas eligen carreras vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, los mismos porcentajes se ven reflejados en la disparidad de género en puestos de trabajo.

Las empresas buscan derribar estereotipos que incidan en la toma de decisiones a nivel de carreras, cursos, talleres o programas, desarrollando planes de educación y capacitación para todos los miembros de la empresa sin distinción de ningún tipo, de esta manera se estará fomentando la intervención de todas las partes y motivando al aprendizaje de nuevos conocimientos que en un futuro se podrán poner en práctica para beneficio de la empresa y profesional de cada individuo.

“Es nuestra responsabilidad como empresa que forma parte de un sector en constante transformación y desarrollo, ir a la par no solo con los cambios digitales sino también sociales. La era donde las mujeres no se desempeñaban laboralmente como líderes quedó en el pasado. Hoy su liderazgo, acompañado por intereses, opiniones, políticas y luchas son visibilizadas y escuchadas a nivel global. Ser ejemplo de que los mitos fundados sobre la masculinización del sector están ahora dando un cambio de paradigma es nuestra forma de invitar a más mujeres a formar parte de la historia de la evolución tecnológica” concluye Sack.

Sobre NOVENTIQ

NOVENTIQ es la nueva marca de Softline Holding plc, uno de los actores de más rápido crecimiento en el sector. Es un proveedor global líder de soluciones y servicios en transformación digital y ciberseguridad, con sede en Londres. Bajo esta marca, la compañía habilita, facilita y acelera la transformación digital de los negocios de sus clientes, conectando a más de 75 000 organizaciones de todas las industrias con cientos de los mejores proveedores de TI y brindando sus propios servicios y soluciones.

