WhatApp es una de las aplicaciones más utilizadas y descargadas a nivel mundial diariamente. Esta app de mensajería instantánea, que actualmente le pertenece a Meta (empresa de Mark Zuckerberg), mantiene comunicados día a día a los usuarios. Sin embargo, muchos de ellos buscan otra alternativa con una mayor cantidad de funcionalidades y para eso está WhatsApp Plus, una versión no oficial de dicha aplicación y que cuenta con algunas otras funciones que no podemos encontrar en la versión original. Eso sí, cuenta con algunos riesgos en caso desees descargarlo e instalarlo en tu dispositivo móvil y aquí te contamos más al respecto.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus

Antes de instalar WhatsApp Plus, es importante verificar si tu dispositivo cumple con los siguientes requisitos:

Para Android:

Versión Android 4.1 o superior.

Conexión a Internet (a través de Wi-Fi o datos móviles).

Espacio suficiente para instalar la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Versión iOS 10 o superior.

Acceso a Internet.

Espacio disponible para instalar la app.

¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y la versión original?

WhatsApp Plus se distingue por ofrecer más opciones de personalización, temas y colores variados, opciones avanzadas de privacidad y la habilidad de enviar archivos de gran tamaño. Aunque puede resultar tentador para usuarios avanzados, vale la pena mencionar que esta versión no está autorizada por los creadores originales de WhatsApp, lo que conlleva a potenciales riesgos de seguridad. Además, las cuentas de usuarios que utilizan versiones no oficiales, como WhatsApp Plus, podrían ser suspendidas por incumplir los términos de servicio.

Descargar WhatsApp Plus. (Foto: Composición)

¿Cómo descargar y configurar WhatsApp Plus 2024 APK v17.70?

Para quienes estén interesados en probar WhatsApp Plus, los siguientes pasos deben ser seguidos cuidadosamente:

Realiza un respaldo de tus chats de WhatsApp.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu dispositivo.

Descarga WhatsApp Plus v17.70 utilizando este enlace .

. Habilita la opción de instalar aplicaciones de orígenes desconocidos en tu dispositivo.

Procede con la instalación del APK, acepta los términos y condiciones, introduce tu número de teléfono y personaliza tu perfil.

Ventajas y desventajas de usar WhatsApp Plus 2024 APK v17.70

Es crucial sopesar las ventajas y desventajas antes de decidirse por WhatsApp Plus. Mientras que la versión oficial de WhatsApp se destaca por su seguridad y actualizaciones constantes, proporcionadas por la infraestructura de Meta, usar una versión alternativa como WhatsApp Plus puede implicar serios riesgos de seguridad para el usuario y la posibilidad de que la cuenta sea suspendida.

En resumen, aunque WhatsApp Plus pueda parecer atractivo por sus funciones extendidas y opciones de personalización, la seguridad y la confiabilidad ofrecidas por la versión oficial de WhatsApp deberían ser consideradas como prioridad. Mantenerse con la aplicación oficial garantiza la protección de tus datos y ofrece un servicio de comunicación confiable bajo una marca reconocida globalmente.