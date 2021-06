iOS 15 es el nuevo sistema operativo de Apple , el mismo que ya puede ser probado por varios usuarios en fase beta. ¿Quieres probarlo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué le sucederá a mi dispositivo si lo descargo? Aquí te contamos todos los detalles.

Como se sabe, iOS 15 de Apple viene con varios cambios no solo en diseño y animaciones que se reflejarán en tu iPhone, sino también se modifican diversidad de elementos de las apps nativas del celular de Cupertino, como es el caso de FaceTime.

También se podrá obtener la función llamada Grid Video, una nueva vista en las llamadas grupales destacando mejor quién habla en cada momento; el modo retrato, con el que podrás difuminar el fondo sin necesidad de apoyarte de otros programas; y Share Play, para poder compartir música, vídeo, etc. durante la llamada, de modo que por ejemplo se puede ver una serie o una película de manera sincronizada.

Si quieres probar ahora mismo iOS 15 en tu dispositivo de iPhone, entonces deberás seguir una serie de pasos. En caso seas un usuario que ya estaba probando las betas anteriores, entonces también puedes usar este mismo tutorial.

Lo primero que hay que hacer es hacerte con un perfil que te permita acceder a la versión de prueba de iOS 15. Para ello abre en el navegador Safari el siguiente enlace . La web se llama Beta Profiles y es totalmente legal y pertenece a Apple, así que no te preocupes.

Cuando te encuentres en la página pulsa donde dice descargar iOS 15 beta 1.

En ese momento Safari te dirá que has descargado con éxito el sistema operativo.

Una vez que descargues iOS 15 en tu iPhone, simplemente deberás acceder a Ajustes. (Foto: Apple)

En ese instante dirígete a los Ajustes de tu dispositivo móvil iPhone.

Allí, en la barra superior observarás que dice Install profile.

Instala el perfil y verás que te llegará la nueva actualización de iOS 15.

Recuerda loguear tu cuenta y acceder al perfil para así instalar iOS 15 con éxito. (Foto: Apple)

Ahora solamente deberás dejarla instalarla.

Una vez que se descargue todo el paquete de iOS 15, tu dispositivo empezará a reiniciarse.

Finalmente, observarás la manzana o el ícono de Apple que te avisará que se está instalando el software.

Ahora simplemente ingresa el código de tu celular y ya tendrá iOS 15 Beta en tu iPhone.

Eso sí, si deseas regresar a iOS 14, solo deberás eliminar el perfil para nuevamente obtener la versión antigua del sistema operativo en caso no te guste.

Recuerda que entre los celulares compatibles para instalar la beta de iOS 15 se encuentran los siguientes iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª generación), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPod Touch (7ª generación), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.