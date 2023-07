El tiempo pasa y los iPhone van perdiendo su vigencia en actualizaciones. Apple anunció cuáles serán los teléfonos inteligentes que no podrán descargar el sistema operativo iOS 17. Revisa tu celular por si necesitas un nuevo equipo o bien podría seguir sacar provecho a tu software actual.

Las nuevas actualizaciones de iOS suelen publicarse cada cinco años, es decir, iOS 17 estará disponible solo para los móviles más recientes de la compañía estadounidense. Echando un vistazo al catálogo de Apple, los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X para atrás se quedan sin actualización.

No es obligatorio cambiar de iPhone si es que no cuentas con las últimas novedades del sistema operativo. Los móviles que no actualicen seguirán funcionando con normalidad en iOS 16. También podrás estar seguro de que contarás con los parches de seguridad.

iOS 17 recién estará disponible para los móviles de Apple (más de 20 modelos podrán soportar el sistema operativo) a partir de septiembre de 2023, en el mismo mes que saldrá el iPhone 15. No hay fecha exacta de lanzamiento, pero lo más probable es que sea en la segunda semana de septiembre.

Funciones del iOS 17

Dentro de las novedades del sistema operativo, encontramos el Modo Asistido, una función que simplifica las aplicaciones a sus características esenciales y realiza ajustes como el tamaño de los botones y el texto. De esta manera, los usuarios pueden, por ejemplo, unir los servicios de Phone y FaceTime en una sola aplicación, acelerar la app de la cámara y hacer más simple Messages.

Otra herramienta interesante es Live Speech, creada para personas que no pueden hablar o que están en riesgo de perder su capacidad de habla. Los usuarios pueden escribir en el panel y el sistema expresará el texto. Además, se pueden guardar frases comunes y crear una voz personal.

iOS 17 también incluye sugerencias fonéticas para la edición de texto en Voice Control, funciones de control de juegos en Switch Control, pausa de imágenes en movimiento como GIF y ajuste de la velocidad de voz de Siri en Voice Over. A esto se suma la función de “apunta y habla” de la aplicación Magnifier, que los usuarios con discapacidades visuales pueden utilizar para interactuar con objetos físicos que tienen múltiples etiquetas de texto.

