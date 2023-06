¿Serás uno de los afortunados? iOS 17 ha llegado trayendo múltiples funciones como la opción para cambiar el fondo de una llamada entrante por la foto de tu amigo, además de la función Always On, desde donde puedes colocar widgets.

Sin embargo, todas esas novedades no llegarán a todos los dispositivos de iPhone . Si tienes un iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X, lamentablemente no vas a poder actualizar su celular a iOS 17. ¿Y el resto? Aquí te decimos el listado oficial.

Otros detalles que tiene el nuevo sistema operativo es que puedes compartir todo tipo de documentación con solo acercar tu iPhone con otro en Airdrop, además de usar tu reloj o tu tablet.

Listado de celulares iPhone que actualizarán a iOS 17