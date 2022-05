Parece descabellado que no sepas o te hayas olvidado de tu número telefónico, ya que este lo puedes ver incluso en las aplicaciones de mensajería instantánea o de repente lo has vinculado a diferentes cuentas, como la de Google (Gmail) por ejemplo; sin embargo, existen muchos usuarios de Android o iOS que utilizan hasta más de dos tarjetas SIM, y memorizar tres números que contienen 9 dígitos ya se convierte en una tarea bastante complicada. Si es tu caso, desde Mag te explicaremos lo que debes hacer para que tu operador te envíe por mensaje de texto (SMS) tu número de celular verdadero.

Como lo dijimos anteriormente, la manera más sencilla de consultar tu número de celular es a través de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, pero, si todavía no has registrado tus otros números en estas plataformas, no te preocupes, hay otros métodos para que lo sepas. Una opción adicional sería decirle a un amigo que te envíe tu número a través de un mensaje de texto.

CÓMO SABER MI NÚMERO DE CELULAR PERSONAL EN ANDROID O IOS

Es probable que tampoco sepas a qué operador pertenece tu tarjeta SIM, algo muy importante para que te puedan enviar tu número telefónico por mensaje de texto (SMS). Averiguar esta información es muy fácil, solo tienes que hacer lo siguiente:

Ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de Android o iOS , normalmente lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

o , normalmente lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, toca el ícono de la lupa que se encuentra arriba a la derecha y escribe “SIM”.

Presiona sobre el apartado “Estado de la tarjeta SIM” o un nombre similar y vuelve a pulsar en “Estado de la tarjeta SIM”.

Finalmente, en la sección “Red” te saldrá el operador al cual pertenece ese chip.

Cómo saber tu número para usuarios Claro

Es simple, solo debes abrir la aplicación de mensajes y enviar un mensaje de texto SMS al 779 con la palabra “número”, sin las comillas por supuesto. En cuestión de segundos vas a recibir una respuesta de Claro para que sepas tu número de celular. No es necesario que tengas saldo.

Para usuarios Movistar

Abre la app de llamadas y marca el código *#62#, posteriormente pulsa sobre la tecla de llamar y tu número aparecerá en la pantalla principal del dispositivo.

Para usuarios Entel

El procedimiento es similar al de Movistar, en Entel abre la app de llamadas y marca al *1#.

Para usuarios Bitel

Lo mismo ocurre con Bitel, marca el *180#, aunque también es posible obtener tu número enviando un mensaje de texto al 164 con la palabra “FB60″.