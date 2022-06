Los dispositivos fabricados por la compañía tecnológica Apple cuentan con muchas herramientas que los usuarios todavía no conocen, como por ejemplo la opción que te permite desbloquear el iPhone repitiendo un comando de voz, este truco solo funciona si tienes el método de desbloqueo por PIN, un código de cuatro dígitos. Desde Depor te enseñaremos a desbloquear tu teléfono iOS con la voz, no será necesario que coloques manualmente tu contraseña.

Seguro te estarás preguntando ¿Para que quiero desbloquear mi iPhone con la voz si tengo el desbloqueo facial? pues la respuesta es muy sencilla, este método de seguridad denominado Face ID no es 100% seguro, ya que los cibernautas han descubierto varios métodos para engañar a este sistema.

Además, el Face ID solo se encuentra disponible en algunos modelos de Apple, para ser precisos desde el iPhone X hasta el iPhone 13 Pro Max. Otro detalle es que solo los equipos que tenga al sistema operativo iOS 15.4 o superiores, tienen el desbloqueo facial con mascarilla, función que se añadió debido a la pandemia por el COVID-19.

LOS PASOS PARA DESBLOQUEAR UN IPHONE CON LA VOZ

Primero, en la pantalla del iPhone realizar puntos de tu PIN con algún plumón (que no sea indeleble), este paso es muy importante porque después vas a realizar el gesto de tu clave (deben ser números).

Entra a las configuraciones, la encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, busca y presiona sobre el apartado “Accesibilidad” > “Control por voz”.

Aquí vas a tocar la opción “Personalizar comando” > “Crear nuevo comando”.

El siguiente paso es escribir en la sección “Frase” una oración como por ejemplo: “Desbloquea mi teléfono por favor”.

En la parte inferior, aprieta en “Sin definir” > “Realizar gesto personalizado”.

Crea el mismo gesto de tu PIN con la ayuda de los puntos que has marcado en la pantalla.

Dale a guardar.

Finalmente, bloquear tu celular y di repite que has registrado, en este caso “Desbloquea mi teléfono por favor”.

Listo, eso sería todo. Tu iPhone se desbloqueará automáticamente con el comando de voz que has registrado. No dejes que nadie sepa este comando porque podrían acceder a la información almacenada en tu dispositivo. A tenerlo en cuenta.

Cómo evitar que los delincuentes apaguen el celular Android que acaban de robarme

Accede a los “Ajustes” de Android .

. Busca y presiona la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí toca en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

Te pedirán que introduzcas tu PIN, contraseña o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Listo, eso sería todo. Intenta apagar tu celular, desactivar el GPS, datos móviles, WiFi, etc., y no vas a poder, ya que Android antes te va a pedir que coloques el método de desbloqueo que has elegido.