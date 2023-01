Ya sea para iluminar cualquier espacio, la linterna de los iPhone suelen bastante útiles para ello, ya que cuentan con un nivel de brillo alto para que no tengas problemas cuando quieras dirigirte hacia algún lugar o encontrar algo en particular.

No obstante, si te encuentras en un sitio donde no necesitas que esta luz sea demasiado fuerte, debido a que quieres mantener cierta discreción o porque te incomoda, no te preocupes, ya que desde tu dispositivo móvil puedes graduar este nivel al mínimo.

Para lograrlo no necesitas instalar ninguna aplicación o herramienta de terceros. En DEPOR te explicamos cuál es el paso a paso de este truco.

Así puedes ajustar el brillo de la linterna del iPhone

Si te resulta demasiada intensa la luz de la linterna del iPhone, existe una forma de reducirla desde los ajustes de tu dispositivo. Aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Primero, entra al Centro de control desde tu iPhone.

Para ello, desliza de arriba hacia abajo en la zona derecha de la pantalla.

Ahora, mantén pulsado el icono de la linterna.

En esta parte, verás cuatro niveles de brillo.

Tras esto, desliza hacia abajo hasta ajustar el mínimo brillo de la linterna.

Finalmente, ya habrás ajustado el nivel de brillo de la linterna.

Ten en cuenta que siempre puedes volver a aumentar el nivel de luz de la linterna, dependiendo del lugar donde te encuentres.

Cómo activar el modo “Agitar para deshacer” en el iPhone

Con estos pasos, podrás borrar acciones de una forma más rápida en tu iPhone, por lo que ahorrarás bastante tiempo. A continuación, te mostramos la guía completa.

El primer paso es entrar a la app Ajustes desde tu iPhone.

Una vez hecho esto, abre la opción Accesibilidad.

Luego, selecciona la opción Tocar.

En este apartado, busca la alternativa “Agitar para deshacer” y activa el interruptor.

En el caso de deshacer textos, no hay necesidad de agitar tu iPhone, ya que solo debes colocar tres dedos sobre la pantalla de tu celular y deslizar de derecha hacia izquierda. Si tienes tu dispositivo con iOS 13 o más, puedes aplicar este truco.