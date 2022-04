Cuando el ícono o la aplicación que abre la cámara principal de tu dispositivo iPhone o iPad ha desaparecido de la pantalla principal, no te asustes, es probable que la hayas escondido o inhabilitado de casualidad, por ello, en esta oportunidad te enseñaremos a incorporarla nuevamente para que la tengas a tu alcance.

Antes de determinar que has restringido el uso de la cámara del iPhone, primero corrobora que ese ícono no lo hayas movido sin darte cuenta a una carpeta en donde almacenas un grupo determinado de aplicaciones, asimismo, busca en todas las ventanas creadas, si has revisado a detalle todo lo que te acabamos de mencionar y aún así no la encuentras, entonces haz lo siguiente:

CÓMO HABILITAR EL ÍCONO DE LA CÁMARA DEL IPHONE

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu iPhone o iPad .

o . Aquí presiona sobre el apartado “General”.

Ahora, busca y accede a la opción “Restricciones”.

Probablemente te pidan una contraseña, PIN, patrón de seguridad o huella dactilar, colócalo.

El siguiente paso es tocar en la sección “Desactivar restricciones”, te llevará a todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu celular.

Finalmente, habilita o activa el interruptor de la Cámara, debe quedar en color azul.

