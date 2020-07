Apple se prepara para lanzar su próximo smartphone, el esperado iPhone 12 que espera seguir en la línea de sus antecesores dentro del mercado de los celulares de la más alta gama. Es por ello que, a medida que se acerca la fecha, nuevos rumores sobre sus características se fan filtrando y esta vez se conocieron las posibles capacidades de batería de los cuatro nuevos iPhone 12.

¿Cuatro iPhone 12? Sí, serán cuatro los modelos que lanzará Apple próximamente, como ya se había confirmado desde el lanzamiento del pasado iPhone 11. Los modelos tendrían una capacidad distinta en cuanto a batería que te mostramos a continuación.

iPhone 12: 2.227 mAh.

iPhone 12 Max: 2.775 mAh.

iPhone 12 Pro: 2.775 mAh.

iPhone 12 Pro Max: 3.678 mAh.

En cuanto a los accesorios que vendrá en la caja del iPhone 12 coge fuerza el rumor de que no vendría el cargador habitual, es decir, el adaptador a corriente como ha sido la costumbre, sino solo vendría el cable Lightning. Además, los EarPods también dejarían de acompañar al equipo nuevo.

Posible precio

El Iphone 12 pronto llegará a los mercados. (Foto: MyComputer)

Apple está ceca de lanzar al mercado el iPhone 12 y los usuarios de la gran marca tecnológica esperan lo esperan con ansias. Mientras tanto, semana a semana se van filtrando detalles sobre el nuevo teléfono celular. Es preciso destacar que, a pesar de los recortes, no quiere decir que el iPhone 12 vaya a costar menos dinero que la generación actual, es decir, no implica que vaya a ser más barato que el iPhone 11. Solo permitirá que Apple descuente del precio el ahorro que supone no incluir un cargador o los EarPods.

Cuánto costará el iPhone 12 es una pregunta que muchos se hacen en las últimas horas y las últimas filtraciones revelan que su versión más económica de 5,4 pulgadas tendría un precio aproximado de 549 dólares, es decir 50 dólares más que el iPhone 11.

¿Cuándo se lanzarán las iPhone 12?

Si hay algo que llena de incertidumbre a millones de usuarios de Apple es no saber con exactitud la fecha en que estos dispositivos se lanzarán al mercado.

Este año, con la terrible pandemia del nuevo coronavirus que ha azotado al mundo, los procesos de producción se han visto retrasados y es un secreto a voces que este año no habrá ningún iPhone en septiembre. La mayoría de voces cercanas a la compañía afirman que octubre o noviembre podrían ser las fechas más indicadas, aunque hay otros más pesimistas que incluso han apuntado a principios de 2021.

