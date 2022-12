Si quieres traducir textos desde tu iPhone en tan solo instantes, un recurso factible que puedes usar sin abrir Google Traductor es Siri, ya que este asistente virtual te permite interpretar oraciones en tan solo pocos pasos.

Asimismo, debes tener en cuenta que Siri no puede traducir textos demasiados largos como documentos o correos electrónicos, esto debido a que todavía cuenta con ciertas limitaciones. No obstante, si son frases u oraciones cortas, no habrá ningún problema.

En ese sentido, desde DEPOR te mostramos una guía completa para traduzcas rápido cualquier oración desde tu iPhone con Siri. Toma nota.

Cómo traducir cualquier frase con Siri desde el iPhone

Siri te permite traducir cualquier palabra u oración en cuestión de segundos. Además, cuenta con 10 idiomas disponibles: italiano, francés, chino mandarín, alemán, árabe, coreano, español, alemán, ruso y portugués.

Lo que primero debes hacer es asegurarte de que tu iPhone esté desbloqueado.

Una vez hecho esto, mantén pulsado el botón de inicio del dispositivo.

Mientras lo haces, pídele que te traduzca una frase o palabra.

De inmediato, Siri te brindará la respuesta en la pantalla.

Asimismo, Siri te pronunciará la traducción para que sepas cómo se dice.

Pese a que todavía faltan agregar más detalles a esta función de Siri, lo cierto es que resulta bastante útil para momentos donde te encuentres de viaje y necesites consultar algo de forma rápida.

Cómo ocultar fotos en tu iPhone

Si lo que deseas es mantener ocultas tus fotos en tu dispositivo móvil para mantener mayor privacidad, te mostramos una manera sencilla de lograrlo.

Lo que primero debes hacer es abrir la app Fotos desde tu iPhone.

Dentro de tu galería busca las fotos que quieras ocultar.

Una vez hecho esto, toca en los tres puntos, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

De inmediato, se abrirá una nueva pestaña.

En ella, elige la opción Ocultar.

Confirma la acción y pulsa en Ocultar foto.

Verás cómo se almacena la foto en el álbum oculto.

De esta manera, podrás ocultar las imágenes de tu álbum principal y evitar que otros las vean.

¿Cómo ahorrar la batería con iOS 16.2?

Si tienes un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max podrás ahorrar considerablemente la batería al desactivar ciertas funciones en tu dispositivos. Aquí te mostramos qué es lo que debes hacer.