En el iPhone puedes encontrar diversas aplicaciones muy útiles como es la Nota de voz. Por medio de esta app, tienes la opción de registrar no solo tu voz, sino cualquier sonido externo, ya sea una canción, una explicación de un tema, entre otros, esto con el fin de escucharlo más tarde o utilizarlo en diferentes propósitos.

En ese sentido, con la ayuda de la grabadora, que viene incorporada de fábrica en el iPhone, es posible registrar cualquier sonido externo y almacenarlo en el mismo dispositivo móvil de forma rápida, por lo que es una buena opción si lo que buscas es la practicidad.

Es por ello que, si todavía no has utilizado la app Nota de voz en el iPhone y no sabes qué hacer para configurarla, desde DEPOR te brindamos una guía completa con todos los detalles que debes aplicar en tu smartphone. Presta atención a las indicaciones.

Cómo grabar tu voz desde el iPhone

Existen muchos motivos para querer registrar tu voz en el iPhone, por ello, te enseñamos cómo acceder a la grabadora en instantes. Presta atención a los detalles.

Primero, accede a la app Notas de voz en el iPhone.

Si es la primera vez que ingresas a ella, tendrás que realizar algunos ajustes para su correcto funcionamiento.

Entre las opciones, está sincronizar la app con iCloud.

Esto último puedes hacerlo a modo de prevenir borrar una nota de voz de casualidad.

Ahora, para empezar a grabar, solo deberás pulsa en el botón rojo, ubicado en la zona inferior de la pantalla.

Una vez que termines, toca otra vez en el botón rojo para finalizar la grabación.

Luego, la app te pedirá guardar la nota de voz.

En esta parte puedes colocarle un nombre o dejarlo con el que viene predeterminado.

Dale a Guardar y listo.

Así puedes añadir una llave de seguridad en tu iPhone

Con las betas de iOS 16.3 se pudo conocer las nuevas funciones que traerán en los iPhone, como las llaves de seguridad. Por ello, te enseñamos cómo agregar una en tu dispositivo móvil.

El primer paso es abrir la app Configuración en tu iPhone.

Ahora, pulsa en el ícono del perfil de usuario, ubicado en la zona superior de la pantalla.

Entre las opciones, toca en Contraseñas y seguridad.

Tras esto, encuentra la opción Añadir llaves de seguridad.

Espera algunos segundos hasta que inicie el proceso de incorporación.

Luego, tu móvil te señalará los pasos que debes seguir.

Entre las indicaciones, se te pedirá contar con dos llaves de seguridad, en caso pierdas una.

Una vez que hayas realizado las opciones de seguridad en el iPhone, estas reemplazarán los códigos de verificación de Apple.