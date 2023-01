A través de Siri, los usuarios pueden realizar diferentes acciones rápidas en el iPhone, ya sea configurar una alarma, activar el temporizador, enviar o leer mensajes de WhatsApp, abrir diferentes aplicaciones y más, todo esto en tan solo unos cuantos segundos.

Y, por si no fuera poco, puedes hacer que Siri te avise cuando tu iPhone terminó de cargar, esto con el fin de que no tengas que estar al pendiente de tu dispositivo, sobre todo, si no cuentas con el tiempo suficiente para ello o hay momentos donde no lo puedas hacer.

Bajo esta premisa, desde DEPOR te compartimos el paso a paso para que configures Siri desde cero desde tu iPhone y te avise cuando tu dispositivo móvil ya tenga la batería cargada completamente. Toma nota.

Cómo hacer que Siri te avise cuando tu iPhone ya cargó

Antes de aplicar este truco, debes tener en cuenta que tu iPhone debe tener instalada la versión iOS 14 o posteriores. Una vez te asegures de esto, sigue los pasos a continuación.

Primero, entra a la app Atajos desde tu iPhone.

Entre las opciones pulsa en Automatización y selecciona en “+”.

Ahora, dale a Crear automatización personal.

Posteriormente, deberás tocar en Cargador.

Te aparecerá una lista de opciones. Puedes marcar: “Está conectado”, “Está desconectado” o ambas.

Tras esto, dale a Siguiente.

Luego, pulsa a Agregar acción y coloca Leer texto con voz.

Una vez que coloques este texto, presiona en Siguiente.

Por último, selecciona OK para terminar esta configuración.

Cómo configurar tu primer iPhone si tuviste un Android

Existen muchas formas de configurar tu nuevo iPhone, pero una bastante práctica y rápida es a través de una aplicación llamada Pasar a iOS que la puedes encontrar en la Play Store o pulsando en este enlace.

Una vez hayas instalado la app en tu Android, es momento de configurar tu iPhone.

Para ello, entra la app Ajustes de tu iPhone.

Ahora, dirígete a la sección Apps y datos.

Entre las cuatro opciones disponibles, selecciona Transferir datos desde Android.

Luego, en tu Android, abre la app Pasar a iOS.

Sigue las instrucciones que te indicará la aplicación.

En un determinado momento, tendrás que elegir qué contenido quieres transferir a tu iPhone.

Podrás elegir, contactos, fotos, videos, correos electrónicos, aplicaciones, entre otros.

Asimismo, podrás escoger la opción de pasar todos tus mensajes de WhatsApp, esto si no quieres perder tus chats.

Finalmente, espera que termine la transferencia y listo.

Cómo saber el estado de la batería del iPhone

Te mostramos una guía para que sepas en qué estado se encuentra la batería de tu iPhone y tomes las precauciones necesarias.