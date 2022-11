Si sueles abrir WhatsApp constantemente para saber si tus amigos o pareja te han escrito, existe una forma más sencilla de conocer esta información sin necesidad de entrar a la app. Para lograrlo, solo tendrás que aplicar un breve truco en el iPhone y así te aparecerán las últimas actualizaciones de las personas que te mandaron mensajes. En DEPOR, te mostramos una guía completa para que apliques este truco en tu celular con iOS.

Así puedes saber quién te envió un mensaje sin abrir WhatsApp en iOS

Para llevar a cabo este truco, lo que deberás hacer es crear un widget de WhatsApp en tu iPhone. Sigue los pasos.

Primero, desliza la pantalla de tu smartphone hacia la derecha y abre la opción Ver hoy.

En este apartado, te aparecerán todos los widgets.

Ahora, pulsa sobre la alternativa Agregar widgets.

Tras esto, busca WhatsApp y presiona en el símbolo “+”.

De esta manera, podrás agregar el widget de WhatsApp en tu celular.

Para confirmar la acción, dale a Hecho.

Cuando hayas acabado, te aparecerá las cuatro últimas personas que te enviaron un mensaje y agregaron un Estado.

Bajo estas indicaciones, ya no será necesario que abras la aplicación para saber quién te ha estado mandando mensajes; no obstante, para conversar con esa persona deberás pulsar sobre su chat para que se abra la app de WhatsApp, ya que desde el widgets no se podrá hacer.

¿Cómo activar el “modo ignorado” en WhatsApp?