¿Quieres ver series o películas en Netflix desde el iPhone sin usar internet? Esto sin duda es algo bastante útil, sobre todo, cuando te encuentras en lugares donde la conexión a una red WiFi es limitada o inexistente, por ejemplo, al viajar en avión o en áreas remotas con poca cobertura.

Ante esto, Netflix permite reproducir este contenido sin necesidad de estar conectado a internet, esto si cuentas con el plan Básico, Estándar o Premium, ya que tienes la posibilidad de descargar previamente el material en el dispositivo móvil para verlo después y en cualquier zona.

Pese a que, por el momento, no existe una opción para ver offline el contenido que ofrece Netflix, el truco que te compartimos es sin duda una buena alternativa para no perderte de tus series o películas favoritas cuando no te puedas conectar a internet. En DEPOR te brindamos el paso a paso.

Truco para ver contenido en Netflix sin internet desde un iPhone

Lo que primero debes tener en cuenta es que no puedes ver series, películas o cualquier otro contenido en Netflix si no dispones de una conexión WiFi. Sin embargo, la app de streaming te permite descargar este material audiovisual previamente para que lo disfrutes en cualquier momento.

Desde tu iPhone, abre la aplicación de Netflix.

Ahora, inicia sesión en tu cuenta.

Tras esto, busca el contenido que deseas descargar.

Toca el botón Descargar que se encuentra junto al video que seleccionaste.

Espera a que el contenido se descargue en tu iPhone.

Cuando esto finalice, verás que aparece el texto Descargado.

Finalmente, pulsa en el botón Descargas y elige el video que descargaste.

Una vez que el contenido esté descargado en tu iPhone, podrás verlo sin conexión a internet en el lugar y momento que prefieras. Asimismo, debes tener presente que no todas las películas o series están disponibles para descarga, por lo que tendrás que tomar tus precauciones.

