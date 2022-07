Cada vez existen más apps para mejorar la experiencia de los usuarios de dispositivos móviles. Sin embargo, algunas de ellas necesitas permisos de ubicación para poder funcionar correctamente, pero a veces esto puede fallar de manera inesperada.

Por este motivo, si cuentas con un iPhone, es necesario seguir algunos pasos dentro en su configuración para solucionar estos errores que pueden ocurrir de vez en cuando. En Depor, te explicamos qué debes hacer.

Cómo solucionar cuando algunas apps no sepan nuestra ubicación

Son varias las opciones que puedes aplicar en caso las aplicaciones que uses no registren tu ubicación desde el iPhone, ya sea por no activar algunos permisos o errores del sistema.

1. Servicios de localización

Para esta alternativa, dirígete a Ajustes .

. Luego presiona en Privacidad .

. Ahora, pulsa en Privacidad, seguido de Localización.

Finalmente, los servicios de localización estarán activados.

2. Activar permisos

Si lo anterior no resultó, entonces tienes que abrir la app nuevamente y darle los permisos necesarios para que habilites tu ubicación al momento de usarla.

3. Restaurar el celular

Una de las opciones más factibles es la de restaurar tu iPhone desde fábrica, esto con la finalidad de arreglar algunos fallos del mismo sistema.

4. Instalar otra vez la app

Si el problema persiste, entonces el problema puede seguir en un error durante la instalación de la aplicación, por lo que deberás desinstalarla y descargarla nuevamente.

LOS PASOS PARA DESBLOQUEAR UN IPHONE CON LA VOZ

Primero, en la pantalla del iPhone realizar puntos de tu PIN con algún plumón (que no sea indeleble), este paso es muy importante porque después vas a realizar el gesto de tu clave (deben ser números).

realizar puntos de tu PIN con algún plumón (que no sea indeleble), este paso es muy importante porque después vas a realizar el gesto de tu clave (deben ser números). Entra a las configuraciones, la encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, busca y presiona sobre el apartado “Accesibilidad” > “Control por voz”.

Aquí vas a tocar la opción “Personalizar comando” > “Crear nuevo comando”.

El siguiente paso es escribir en la sección “Frase” una oración como por ejemplo: “Desbloquea mi teléfono por favor”.

En la parte inferior, aprieta en “Sin definir” > “Realizar gesto personalizado”.

Crea el mismo gesto de tu PIN con la ayuda de los puntos que has marcado en la pantalla.

Dale a guardar.

Finalmente, bloquear tu celular y di repite que has registrado, en este caso “Desbloquea mi teléfono por favor”.

Listo, eso sería todo. Tu iPhone se desbloqueará automáticamente con el comando de voz que has registrado. No dejes que nadie sepa este comando porque podrían acceder a la información almacenada en tu dispositivo. A tenerlo en cuenta.

Cómo ocultar para siempre tú número de llamada en iPhone

En tu smartphone, entra en el apartado Ajustes .

. Luego, selecciona en el botón Teléfono y elige Mostrar mi ID de llamadas .

. En esta parte, verás que hay un deslizador activado, lo que debes hacer es presionarlo hacia la izquierda para que se inhabilite.

En pocos pasos, ya podrás llamar a cualquier contacto sin que se muestre tu número. Asimismo, se debe tener en cuenta que este método no funciona cuando quieres comunicarte a través de WhatsApp o Telegram.