¿Alguna vez has querido encontrar una canción y no tuviste éxito? Aunque no lo parezca, esta situación es muy habitual, peor aún cuando el tema es nuevo y no hay forma de saber su nombre a pesar de que lo buscaste por horas en Google y en distintas aplicaciones.

Si tienes este problema, desde tu iPhone puedes aplicar un sencillo truco para encontrar la canción que tanto estabas buscando, esto sin necesidad de instalar alguna aplicación externa o usar programas de procedencia dudosa, ya que el método se puede lograr desde el mismo dispositivo.

Aunque existen muchas alternativas, una opción bastante factible es creando un gesto en el Centro de Control, lo que te permitirá encontrar una canción en tan solo instantes y de forma práctica. Desde DEPOR te compartimos una guía con todo el proceso a seguir.

Cómo hacer que tu iPhone reconozca una canción

Existen muchas maneras para que reconocer una canción desde el iPhone. Si bien una opción en por medio de Siri, aquí te compartimos otro método que puede realizarse desde el Centro de Control.

El primer paso es abrir la app Ajustes desde tu iPhone.

Tras esto, pulsa en la opción Centro de Control.

Desliza la pantalla hacia abajo y toca en el ícono “+”.

Ahora, selecciona la alternativa Reconocimiento de música.

Una vez hecho esto, el indicador se agregará al Centro de Control.

De inmediato, pulsa sobre esta opción para que tu iPhone reconozca una canción.

Espera algunos segundos y en seguida verás una notificación con el nombre de la canción.

Por último, pulsa en la alerta y te conducirá a un enlace directo de Apple Music con la canción lista.

En el caso de que quieras ver el historial de canciones buscadas, solo debes pulsar en el botón de reconocimiento creado en el Centro de Control.

Cómo convertir tu iPhone en una cámara de seguridad

Son muchas las opciones que puedes realizar con un iPhone que ya no uses, una de ellas es colocarlo como una cámara de seguridad dentro de tu casa y controlar cualquier actividad sospechosa.

Primero, abre la App Store en tu viejo y nuevo iPhone.

Luego, busca y descarga la app Alfred Home Security Camera en ambos dispositivos.

Por medio de esta herramienta, podrás usar uno de tus iPhone como una cámara de seguridad.

Tras esto, inicia sesión en los dos smartphone con la misma cuenta.

Ahora, ajusta tu antiguo iPhone como si fuera una cámara.

Posteriormente, sigue las indicaciones de la aplicación.

Una vez hecho esto, instala estratégicamente tu viejo iPhone.

Finalmente, podrás usar tu iPhone antiguo como una cámara y ver en vivo en el nuevo dispositivo todo lo que sucede en tu casa.

Así puedes hacer una captura de pantalla rápida en iPhone

Si deseas configurar tu iPhone para hacer una captura rápida y así ahorrar tiempo, te mostramos una serie de pasos que puedes seguir sin necesidad de instalar alguna app.