Es muy común que cada vez que quieres tomar fotos de noche, saques tu iPhone y actives el flash para que la imagen salga más nítida y se vean menos los pixeles. No obstante, puede que este elemento no funcione correctamente o simplemente no encienda.

En estos casos, hay algunos motivos que son responsables de este error. A continuación, en Depor te mostramos qué pasos debes seguir para solucionarlo y no fracasar en el intento.

Cómo solucionar cuando el flash del iPhone no funciona

Primero, saca la funda de tu smartphone y prueba nuevamente, ya que el accesorio que rodea el flash puede impedir su buen funcionamiento.

Otra opción es probar la linterna. Para esto, entra al menú principal de tu iPhone y accede al Centro de control, luego, presiona en el botón Linterna y listo.

Entre otras alternativas, está la de reiniciar tu iPhone completamente, esto con el fin de arreglar errores que hayan provocado el problema del flash.

En caso nada de esto funcione, tendrás que comunicarte con el Soporte técnico de Apple, a través de este link: https://getsupport.apple.com/.

Recuerda que debes evitar que tu smartphone sufra caídas fuertes o se vea envuelto en sustancias acuosas que pueden provocar daños irreversibles y que, por ende, perjudiquen su correcto uso.

