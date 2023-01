¿Has visto el ícono de un candado en Safari? Si sueles entrar a diferentes páginas web, es posible que no le hayas dado la suficiente importancia a este curioso símbolo que aparece en algunos sitios online, ya que no siempre sale y si lo hace puede no haber presentado algún inconveniente en tu iPhone.

Como se sabe, Apple cuenta con diferentes símbolos o íconos para indicarle a sus usuarios algunos movimientos o acciones que están ocurriendo en el sistema. Tal es el caso del punto verde o naranja que aparece de vez en cuando en la parte superior de los iPhone.

Es por ello que, si tienes curiosidad acerca del candado que sale en ciertas páginas web y quieres saber por qué aparece y qué significa, desde DEPOR te brindamos una detallada explicación de este ícono, con información oficial de Apple.

¿Qué significa el ícono del candado en Safari?

Si has notado este curioso ícono del candado en la parte superior de la pantalla de tu iPhone, iPad o Mac, precisamente en el campo de dirección donde se observa la URL de una página web, seguramente te preguntes por qué aparece y qué es lo que significa.

Si en tu dispositivo apareció este candado no tienes por qué preocuparte, ya que no indica nada malo, sino todo lo contrario. Este ícono quiere decir que estás visitando un sitio online seguro y que ha sido comprobado previamente por Safari.

Asimismo, esta página web no representa ningún problema para mantener tu privacidad intacta, ya que Safari encriptará todos los datos que coloques en este sitio online, por lo que podrás navegar con total tranquilidad.

En el caso de que quieras visualizar una información más precisa de la página web que estás visitando, como el tipo de conexión, cookies y más, solo deberás pulsar en el candado y elegir qué datos quieres conocer.

Cómo pasar fotos de un iPhone a otro nuevo

Si acabas de adquirir un nuevo iPhone y quieres pasar tus fotos desde tu celular con iOS antiguo, te enseñamos un truco sencillo que puedes realizar desde iCloud y así ahorres tiempo.

Desde tu nuevo iPhone, abre la app Configuración.

Tras esto, accede a iCloud.

Entre las opciones disponibles, elige Fotos.

Luego, activa la alternativa Sincronizar este iPhone.

Ahora, inicia sesión con tu ID de Apple.

Espera unos segundos y verás cómo empieza a descargarse las fotos en tu nuevo iPhone.

Puedes realizar esta acción cada vez que necesites compartir alguna información de forma rápida.