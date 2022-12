Son muchas las novedades que trajo iOS 16.2 en los iPhone. Entre las más destacadas se encuentran las nuevas aplicaciones FreeForm y Apple Music Sing, mientras que la primera es un organizador de ideas, la segunda sirve a modo de karaoke.

Asimismo, presenta algunas mejoras en la seguridad y privacidad de los iPhone, por lo que no es de extrañar que los usuarios quieran instalar sus dispositivos a esta nueva versión desde ya.

No obstante, no todos los modelos de iPhone son compatibles, lo cual pone en duda sobre lo que sucede si no puedes actualizar tu celular a iOS 16.2. Por ello, en DEPOR te brindamos una serie de pasos que puedes aplicar como alternativa.

Qué pasa si no puedo instalar iOS 16.2 en mi iPhone

Tal y como sucedió con iOS 16, esta reciente versión solo estará disponibles para algunos modelos de iPhone. En ese sentido, si tu celular no se encuentra en la lista de dispositivos que actualizarán a iOS 16.2, no podrás instalarlo.

Para este caso, tendrás que actualizar tu iPhone con una versión anterior o la que aparezca en los ajustes de tu smartphone, para conocer esta información, te brindamos una guía.

Lo que primero debes hacer es entrar a la app Ajustes.

Luego, selecciona la opción General.

Tras esto, elige Actualización de software.

En esta parte, te aparecerán las versiones más recientes que tu iPhone puede instalar.

Selecciona una y dale a Instalar ahora .

. Tendrás que esperar algunos minutos y listo.

Así puedes cambiar el tipo de notificaciones en iOS 16

Si quieres modificar la forma de las alertas en iOS 16, aquí te mostramos los pasos a seguir:

Primero, entra en la app Ajustes en tu iPhone con iOS 16.

Tras esto, pulsa en Notificaciones.

Ahora, elige la alternativa Mostrar como.

Entre las opciones, te aparecerán: Contar, Apilar y Listar .

. Selecciona cualquiera de las tres.

Finalmente, espera algunos y listo.

A partir de este momento, cada vez que recibas una notificación en la pantalla de bloqueo de tu iPhone, se mostrará en el estilo lista, apilada o cualquier que hayas elegido. Asimismo, puedes cambiar estas opciones siguiendo los mismos pasos mostrados anteriormente.