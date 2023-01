¿Has visto el ícono SOS en la barra de estado de tu iPhone? Aunque puede parecer que estamos a punto de pasar por algo peligroso, no debes preocuparte, ya que es parte de los indicadores que presenta Apple, como la luz verde o naranja.

Este símbolo lo agregó Apple principalmente con la finalidad de señalarte que existe un problema con tu smartphone y que se puede solucionar, por lo que no presenta una condición grave o de alerta.

En ese sentido, si no sabes qué es lo que quiere decir el SOS en tu iPhone, desde DEPOR te brindamos una extensa explicación para que no te queden dudas, además, te mostramos una solución que puedes probar.

¿Por qué aparece SOS en mi iPhone?

Si has notado que aparece el ícono SOS en la barra de estado de tu smartphone, precisamente en la esquina superior derecha si tienes un iPhone con iOS 16 y en el lado izquierdo si cuentas con alguna versión anterior, no te alarmes, esto no significa que estás en peligro.

Apple configuró este ícono para indicarle a sus usuarios que existe algún problema con su red, lo que quiere decir que no podrás realizar ni recibir llamadas telefónicas como normalmente lo harías.

No obstante, tienes la opción de hacer llamadas de emergencia, ya sean ambulancias, bomberos, policías o un centro especializado de emergencias, por lo que podrás asegurarte de contar con una ayuda en momentos clave.

Si bien esta es la principal razón para que aparezca SOS en el iPhone, existen otros motivos, como que la SIM de tu móvil ha cambiado de red o que no está insertada de forma adecuada. Sin embargo, también puede significar que esta tarjeta ya no funciona más.

Este símbolo desaparecerá de tu iPhone si te diriges a una zona con cobertura, por lo que volverás a realizar llamadas telefónicas otra vez y sin ningún tipo de problemas.

¿Cómo activar el teclado oculto del iPhone?

1. Actualizar a iOS 16

Lo que primero debes hacer es asegurarte de que tu iPhone esté actualizado a iOS 16. Aquí te lo explicamos:

Accede a Configuración desde tu celular con iOS.

Luego, entra al apartado General.

Pulsa en la opción Actualización de software.

Espera algunos segundos y listo.

2. Cambia el idioma

Una vez que tu celular haya actualizado a iOS 16, cambia el idioma al inglés.