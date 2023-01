Los iPhone suelen presentar algunos símbolos o íconos en la barra de estado o parte superior de la pantalla para señalar a los usuarios que algo está ocurriendo en sus dispositivos. Sin embargo, si viste un punto verde, quizá te haya generado mucha curiosidad, ya que es algo que no suele tener una explicación a simple vista.

Aunque algunos indicadores resultan bastante inofensivos, como cuando se activa el acceso a los datos móviles o que el WiFi está habilitado, en el caso del punto verde, se relaciona mayormente a tu privacidad o intimidad respecto a ciertas aplicaciones que instalaste en tu dispositivo.

Pero no debes preocuparte, ya que en ciertas ocasiones es razonable que este punto verde aparezca en tu iPhone. Para ampliar la información, desde DEPOR te brindamos una explicación detallada y qué medidas debes tomar para que no veas este indicador en momentos no deseados.

¿Por qué aparece el punto verde en el iPhone?

Los iPhone pueden presentar distintos símbolos o íconos que seguramente te causen curiosidad. Ahora, si lo que viste es un punto verde en la barra de estado de tu dispositivo, es probable que te estés preguntando por qué apareció en tu móvil y qué es lo que significa.

Según la guía oficial de Apple, este color verde sale a la luz por dos razones. La primera es cuando una aplicación está usando la cámara de tu iPhone, mientras que el segundo motivo es si la misma app usa la cámara y micrófono al mismo tiempo.

Si bien puedes tomar ciertas acciones para evitar esta situación, lo primordial es conocer por qué sucede. Cada vez que descargas una aplicación, esta te solicita permisos adicionales para que se pueda ejecutar de forma correcta, por lo que es natural que en apps como WhatsApp se active el punto verde si lo que estás haciendo es enviar una nota de voz o una foto.

No obstante, si esto aparece cuando no estás usando ni la cámara ni tu micrófono, tendrás que dirigirte a los ajustes de tu móvil para denegar los permisos a todas aquellas aplicaciones que usan estas herramientas sin tu consentimiento. Recuerda que este indicador verde aparece en los iPhone con iOS 14 hacia adelante, de esta manera, los usuarios podrán tener un mayor control de lo que sucede en sus smartphone.

¿Por qué aparece SOS en mi iPhone?

Si has notado que aparece el ícono SOS en la barra de estado de tu smartphone, precisamente en la esquina superior derecha si tienes un iPhone con iOS 16 y en el lado izquierdo si cuentas con alguna versión anterior, no te alarmes, esto no significa que estás en peligro.

Apple configuró este ícono para indicarle a sus usuarios que existe algún problema con su red, lo que quiere decir que no podrás realizar ni recibir llamadas telefónicas como normalmente lo harías.

No obstante, tienes la opción de hacer llamadas de emergencia, ya sean ambulancias, bomberos, policías o un centro especializado de emergencias, por lo que podrás asegurarte de contar con una ayuda en momentos clave.

Si bien esta es la principal razón para que aparezca SOS en el iPhone, existen otros motivos, como que la SIM de tu móvil ha cambiado de red o que no está insertada de forma adecuada. Sin embargo, también puede significar que esta tarjeta ya no funciona más.

Este símbolo desaparecerá de tu iPhone si te diriges a una zona con cobertura, por lo que volverás a realizar llamadas telefónicas otra vez y sin ningún tipo de problemas.