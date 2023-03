Los iPhone cuentan con múltiples funciones necesarias en caso de robo y pérdida, no solo para borrar tu información, sino para localizarlo en cualquier parte incluso si el dispositivo móvil no tiene los datos activados o no está conectado a internet.

Pero, ¿qué pasa si tu smartphone no está conectado a internet? En este caso, puedes usar la función “Buscar mi iPhone” en tu mismo dispositivo y así puedas localizarlo de forma rápida, ya que tu dispositivo enviará su última ubicación antes de quedarse sin WiFi.

En ese sentido, aunque no sea precisa la ubicación, puedes llevar a cabo este truco en situaciones de emergencia, por lo que resulta una buena opción. Bajo esta premisa, en DEPOR te compartimos una guía detallada con todos los pasos a seguir.

Cómo activar la localización en el iPhone sin acceder a internet

Aquí te mostramos los pasos para activar la localización del iPhone, incluso sin no activaste una red WiFi.

Lo que primero debes hacer es abrir la aplicación Configuración desde tu iPhone.

Luego, toca tu nombre en la parte superior de la pantalla y selecciona “Buscar”.

Tras esto, activa la opción “Buscar mi iPhone”.

Seguido, habilita la opción “Enviar última ubicación”.

Esta opción permitirá que tu iPhone envíe su última ubicación conocida antes de que se apague.

Para activar esta alternativa, ve a la misma pantalla donde habilitaste la función “Buscar mi iPhone”.

En esta parte, asegúrate de que la opción “Enviar última ubicación” esté activada.

Ten en cuenta que una vez que tu iPhone acceda a internet de nuevo, la función “Buscar mi iPhone” enviará la ubicación actual del móvil a tu cuenta de iCloud.

Cómo bloquear las llamadas de un contacto en iPhone

Te compartimos una serie de pasos que puedes seguir para evitar que te llame un número en particular en tu iPhone.

Desde tu iPhone, accede a la app “Configuración”.

Luego, elige la opción “Teléfono”.

Tras esto, selecciona “Bloqueo e identificación de llamadas”.

Entre las alternativas disponibles, escoge “Bloquear contacto”.

Ahora, te aparecerá una lista con todos tus contactos.

Tendrás que seleccionar el contacto que desees bloquear.

Finalmente, regresa a la interfaz principal de tu iPhone.

Con estos pasos, ya no volverás a recibir llamadas del contacto elegido sin necesidad de eliminarlo.