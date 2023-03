¿Perdiste tu iPhone o te lo robaron? Esto sin duda puede resultar un gran problema si tienes información importante y no quieres que terceros accedan a ella. En ese sentido, existe la opción de borrar tus fotos, videos y demás a partir de otros dispositivos.

Si este es tu caso, no te preocupes, ya que existen varias formas de eliminar estos datos privados incluso si no tienes tu iPhone a la mano, por lo que debes recurrir a otras herramientas de Apple para que estos métodos se hagan efectivos y no tengas problemas en el proceso.

Si bien hay aplicaciones que pueden lograr este propósito, en DEPOR e recomendamos dos opciones sencillas que no requieren instalar ningún programa de terceros o que puedan vulnerar tu privacidad. A continuación, te mostramos cuáles son los pasos a seguir.

¿Cómo borrar datos de un iPhone desde otro dispositivo?

Existen varias formas de borrar los datos de un iPhone desde otro dispositivo, dependiendo de las características y configuraciones de cada uno. Aquí te compartimos algunas opciones:

Con iCloud

Primero, entra a la página web de iCloud o pulsa en este enlace: www.icloud.com.

Ahora, inicia sesión con tu cuenta de Apple ID.

Tras esto, pulsa en “Buscar iPhone”.

De inmediato, selecciona el iPhone que deseas borrar.

Haz clic en “Borrar iPhone” y confirma la acción.

De esta manera, se borrarán todos los datos del iPhone.

Con iTunes

Lo que primero debes hacer es conectar el iPhone a un ordenador que tenga instalado iTunes.

Seguido, abre iTunes y selecciona el ícono del iPhone.

Selecciona “Restaurar iPhone” y confirma la acción.

Con esta opción se borrarán todos los datos del iPhone y lo restaurará a su estado de fábrica.

Recuerda que al llevar a cabo estos pasos, también se eliminarán todas las fotos, contactos, mensajes, documentos y cualquier otra información almacenada en el dispositivo. Por lo tanto, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de borrarlos.

¿Qué iPhone llegarán en 2023?

Si bien hay ciertos rumores de fuentes reconocidas en el medio, acerca de los próximos lanzamientos de teléfonos inteligentes de Apple, por lo pronto todavía no ha salido a la luz un registro oficial que respalde esta información.

Sin embargo, ya se han brindando algunas filtraciones en redes sociales sobre el iPhone 15, un nuevo modelo de smartphone que probablemente tenga su evento en las primeras semanas de septiembre de 2023, esto si nos basamos en sucesos anteriores.

Bajo esta premisa, es posible que el iPhone 15 se lance al mercado, de manera oficial, una o dos semanas después del evento de Apple. Por lo pronto, habrá que esperar a las próximas filtraciones y novedades que nos brindará la compañía de Cupertino.