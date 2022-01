¿Aburrido de las mismas apps en tu dispositivo móvil? Hoy te traemos la lista de los 10 juegos para celulares Android más descargados de la semana según la página App Annie, tanto gratis como de pago. Todos los juegos que aparecen en este listado se pueden descargar a través de la tienda de aplicaciones Google Play.

Minecraft es el juego de pago más descargado de la semana en Google Play, mientras que el juego gratuito para Android con más descargas en los últimos siete días es Slap and Run. En cuanto a los juegos móviles que más han recaudado encabeza la lista Candy Crush Saga.

Algunos de los juegos de pago que han obtenido un gran número de descargas esta semana han sido Bloons TD 6 y Five Nights at Freddy’s. Por otra parte, Pull the Pin y Fall Break son los juegos gratis para Android más descargados de esta semana, según App Annie.

Top 10 de juegos gratis para Android

Rocket League Sideswipe.

Slap and Run - VOODOO Pull the Pin - Popcore Games Fall Break - Sunday.gg Cut Grass - Beakbestow Count Masters - Stickman Clash - Freeplay Inc Draw Bridge - Eureka Studio Sponge Art - Good Job Games Race Master 3D - Car Racing - SayGames Ltd Rocket League Sideswipe - Psyonix Studios Roblox - Roblox Corporation

Top 10 de juegos de pago para Android

Minecraft.

Minecraft - Mojang Five Nights at Freddy’s - Clickteam USA LLC Bloons TD 6 - ninja kiwi Ultimate Custom Night - Clickteam USA LLC Five Nights at Freddy’s 2 - Clickteam USA LLC SpongeBob SquarePants BfBB - HandyGames MONOPOLY - Classic Board Game - Marmalade Game Studio Stardew Valley - Chucklefish Limited Geometry Dash - RobTop Games Five Nights at Freddy’s 4 - Clickteam USA LLC

Top 10 de juegos con mayor recaudación para Android

Candy Crush Saga.

Candy Crush Saga - King Coin Master - Moon Active Genshin Impact - COGNOSPHERE PTE. LTD. Roblox - Roblox Corporation Evony: The King’s Return - TG Inc. Garena Free Fire - New Age - Garena International I Pokémon GO - Niantic, Inc. Bingo Blitz™️ - Bingo Games - Playtika Santa Monica RAID: Shadow Legends - Plarium Global Ltd Candy Crush Soda Saga - King

CÓMO DESCARGAR APPS EN GOOGLE PLAY

Puedes instalar apps, juegos y contenido digital en tu dispositivo desde Google Play Store. En algunos casos, también puedes usar apps instantáneas que no requieren instalación. Si bien parte del contenido es gratuito, también encontrarás opciones que solo están disponibles si se compran.

Las apps pueden ejecutarse en dispositivos Android y Chromebook compatibles, pero no en computadoras con Windows o Mac.

En tu dispositivo, abre Google Play Store o visita Google Play Store en un navegador web.

Busca contenido o explora la app.

Selecciona un elemento.

Selecciona Instalar o el precio del elemento.

o el precio del elemento. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la transacción y obtener el contenido. Si ya realizaste una compra antes, usa la flecha hacia abajo para elegir la forma de pago. Si es tu primera compra, se agregará la forma de pago a tu Cuenta de Google.

