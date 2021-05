Omen es la submarca de HP que se dedica al desarrollo de laptops para gamers. Cuentan con las mejores prestaciones y refrigeración especial para un alto rendimiento sostenido en el tiempo.

Recientemente, la empresa compartió la nuevas laptops para los usuarios más exigentes: Omen 16 y Omen 17. No solo cuentan con lo más moderno del hardware sino que también entran dentro del nuevo proyecto ecológico de la marca.

Esta semana, HP anunció que trabaja con plástico reciclado para abaratar costos de producción, ser amigable con el ambiente e inclusive crear puestos de trabajo en Haití, uno de los países más golpeados por el uso de plástico.

La laptop Omen 17 es la más potente, ya que cuenta con una gráfica RTX 3080 de última generación. Con su potente procesador i9 11900H y sus 32 GB de memoria RAM te permitirá trabajar y jugar sin mayores compromisos.

Especificaciones Omen 16 Omen 17 Procesador Hasta con Intel Core i7-11800H o AMD Ryzen 9 5900HX Hasta con Intel Core i9-11900H Tarjeta de video Hasta con Nvidia GeForce RTX 3070 o gráficos basados en la arquitectura AMD RDNA 2 Hasta con Nvidia GeForce RTX 3080 Pantalla Pantalla de 16 pulgadas 165Hz hasta con una resolución QHD Pantalla de 17,30 pulgadas 165Hz hasta con una resolución QHD Memoria RAM Hasta 32GB a 3.200 MHz Hasta 32GB a 3.200 MHz Almacenamiento SSD PCIe Gen 4x4 de 1TB o hasta con dos SSDs PCIe de 1TB SSD PCIe Gen 4x4 de 1TB o hasta con dos SSDs PCIe de 1TB Batería 83 Whr - 9 horas de duración 83 Whr - 9 horas de duración

Ambos aparatos cuentan con panel IPS hasta QHS y 165Hz. También incluyen la tecnología de refrigeración OMEN Tempest con Dynamic Power y un control de rendimiento llamado OMEN Gaming Hub.

Así puedes buscar por fecha una imagen o video en específico en Google Fotos

Muchas personas que han tenido una gran cantidad de imágenes y videos almacenados en su computadora o celular, han optado por almacenarlas en Google Fotos, una de las mejores aplicaciones para guardar tus instantáneas. Además, esta plataforma suele tener demasiados archivos y si de repente quieres buscar uno en específico pero no sabes cómo, en la siguiente nota enseñaremos unos trucos para que soluciones este problema.

Si utilizas esta aplicación desde que se creó en el año 2015, debes tener muchos recuerdos, por ello, te mostraremos unos trucos para puedas buscar una foto o video en específico y solo escribiendo unos comandos en el buscador de Google Fotos. No necesitas instalar otros programas.

Cabe resaltar que estos comando funcionan tanto en un equipo móvil como en una computadora, asimismo, esta disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Por ejemplo: si colocamos enero 2021, la app nos mostrará todas las fotos que subimos en dicho mes.

No es la única manera, también puedes colocar la palabra Photos (Fotos) seguido de “After” (después) o Before (antes) y por último la fecha. por ejemplo: Photos Before 5-28-2021, y Google Fotos nos mostrará todas las imágenes que almacenamos antes de 28 de mayo del presente año. Para este truco las palabras deben escribirse en inglés.

Como se recuerda, Google Fotos dejará de ser un servicio gratuito desde el próximo 1 de junio, a partir de esta fecha todas las imágenes o videos que subamos a la plataforma van a consumir los 15 GB que tendremos como límite, si ocupamos la totalidad, estaremos obligados a pagar cualquiera de sus paquetes que van desde los 1,99 euros por 100 GB o 2,99 euros por 200 GB mensualmente.