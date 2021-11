Las contraseñas más usadas en 2021 según The Awful Password List

No importa cuántas veces lo repitas: hay gente dedicada a crear las contraseñas más fáciles de hackear. El proyecto anual The Awful Password List, gestionado por el administrador de claves NordPass, compartió la lista de las 200 contraseñas más usadas en el presente años. Lee con calma, porque cuesta entender cómo es que aún hay claves tan fácil de hackear.

Hay contraseñas que aparecen repetidas veces en las publicaciones de The Awful Password List. La mayoría de las claves son numéricas, como el “123456789″, o una letra repetida hasta el infinito, como el “oooooo”. También hay demás opciones como “contraseña” y “abc123″ que destacan en la lista.

¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué creamos contraseñas tan fáciles de hackear? Para ser justos, uno crea contraseñas tan fáciles, porque se trata de cuentas que solo tendrán un uso. Eso tiene mucho sentido; sin embargo, hay cuentas que tiene información personal y lo mejor es evitar que esa data llegue a las manos equivocadas. Si creas cuentas de un solo uso, y por ende las contraseñas fáciles, te recomendamos eliminar la cuenta para que no dejes ningún rastro.

Ya sin más, veamos la lista de las 20 contraseñas más populares en 2021.

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

qwerty123

000000

1q2w3e

aa12345678

abc123

password1

1234

qwertyuiop

123321

password123

WHATSAPP | Métodos de hackeo

WHATSAPP WEB

Muchas son las personas que gustan usar WhatsApp Web, ya sea en el hogar o en el trabajo; sin embargo, varios dejan logueada su cuenta en la PC. En la actualidad, la aplicación perteneciente a Meta te permite asociar hasta 4 dispositivos a la vez y así chatear sin necesidad de escanear el código QR. En caso uses la máquina, laptop o PC de tu centro de labores, es mejor que cierres sesión ya que, en caso no lo hagas, cualquier persona puede ver lo que has escrito y hasta chequear con quién intercambiaste documentos, fotos, videos, etc.

CÓDIGO DE SEGURIDAD

Si has comprado un celular o deseas loguearte en un nuevo, es necesario instalar WhatsApp y colocar el código de seguridad que recibes en tu celular. Pero no solo tú, sino que cualquier persona puede ingresar a tu WhatsApp con tener tu número.

Si ese extraño intenta comunicarse contigo para que le mandes el código de seguridad, o los seis dígitos, es mejor que no le hagas caso pues puede ser un hacker.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.