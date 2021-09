La versión estándar de la Lenovo Tab P11 tiene una pantalla LCD de 11 pulgadas Full HD, mientras que la Pro tiene una OLED 11.5 pulgadas WQHD+. A esto hay que sumar que la proporción cuerpo pantalla de la estándar es 81%, algo inferior a los 84% de la Pro. A esto hay que añadir que la Pro es menos pesada con 485g, unos 5 gramos de diferencia con su hermana.

Las diferencias de las Lenovo también las tenemos con el procesador. El estándar que tengo en mis manos es Snapdragon 662 con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. La Pro es Snapdragon 730G con 6GB de RAM y 128 de almacenamiento. En lo que sí quiero precisar es que hay una versión estándar de 4GB RAM con 64GB de almacenamiento, así que no siempre hay esta coincidencia de RAM y memoria. En la batería también hay una diferencia, la estándar tiene 7700 mAh y la Pro tiene 8600 mAH.

En lo que respecta a las cámaras, la estándar tiene una trasera de 13MP con flash y una selfie de 8MP. La Pro tiene doble cámara en ambos lados. La principal consta de dos lentes, uno de 13MP y otro de 5MP, y la selfie de dos lentes de 8MP.

LENOVO TAB P11 VS. P11 PRO | Análisis de los dispositivos

Otra diferencia es la accesibilidad. Si bien ambos cuentan con cuatro altavoces, tecnología Dolby Atmos y desbloqueo facial, solo la versión Pro trae el lector de huellas.

Luego de repasar todos estos datos, uno piensa que no es para tanto las diferencias, pero al juntarlas todas hay varios detalles que sí valen la pena revisar. El procesador Snapdragon 730G de la versión Pro sí ofrece cierta potencia que la versión estándar carece, y esto lo notaremos con los videojuegos o con programas más pesados de cálculo y demás. Es cierto que la versión estándar tiene cuenta con 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento, pero el procesador Snapdragon 662 es un tope que no podrás pasar.

Otro detalle es la pantalla. Casi siempre aceptamos que las pantallas OLED son mejores que las LCD, pero hay un detalle: los nits. El panel OLED de la Pro ofrece una excelente resolución, superior a la estándar, pero es de 350 nits. La estándar, en cambio, es de 400 nits, por lo que la luz en exteriores no te fastidiará con este modelo.

Después hay cosas que en ambos modelos funcionan igual de bien. Depende de lo que juegues, el rendimiento será el adecuado así como las largas maratones que puedes tener en Netflix o Disney Plus. Pero ojo, hablo de “según lo que juegues”, porque la versión Pro sí tendrá mejores gráficos para juegos más exigentes, pero eso no significa que no te puedas divertir con la estándar.

LENOVO TAB P11 VS. P11 PRO | Unboxing

Ahora, ¿con cuál te quedarías? Como todo en la vida, primero debes saber para qué necesitas la tablet. Si eres un usuario no tan exigente con funciones básicas de oficina y alguno que otro juego, pues la P11 caería bien. Si quieres una experiencia más premium con un par de lentes más, mejores altavoces, potencia y pantalla, pues la P11 Pro es lo tuyo. El lápiz óptico y el teclado funcionan igual para los dos, así que eso no debería entrar en la fórmula a la hora de decidir por uno. Un detalle que sí no me agrado, y lo digo para ambos modelos, es la poca fuerza del imantado entre el teclado y la tablet. Me parece que el doblez es muy duro y hace resistencia cuando llevas la P11 y P11 Pro en forma de libro, por lo que se desconecta el imán. Lo mismo me pasó unas veces al usar la tablet como laptop, viéndome obligado a mover el dispositivo hasta hacer contacto.

