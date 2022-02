La presentación de la Lenovo Yoga Tab 11 es bastante simpática con el dispositivo en portada. Damos la vuelta y vemos las principales funciones y características. Lo que debo precisar aquí es el modelo YT-J706G y la presentación Storm Grey. Los datos técnicos ya los daré más adelante.

Abrimos la caja y damos con la Lenovo Yoga Tab 11. El diseño es bastante ejecutivo, se siente sólido en las manos y da la sensación de robustez. El frío del aluminio trasero le da ese toque premium, pero no puede decirse lo mismo de los bordes. En la parte trasera tenemos este soporte que incluso sirve para colgar la tablet. Esta tela hace que el acabado sea más ejecutivo, pero no sé que tan limpia puede quedar tras semanas de uso por culpa de la grasa en las manos. Al menos hace que el agarre sea seguro y no resbale teniendo en cuenta que pesa 655 gramos. Otro punto a destacar es la ubicación de los parlantes. Si lo pones en una mesa no tendrás problemas para disfrutar de la tecnología Dolby-Atmos, pero si lo colocas sobre la cama o en una base acolchada, es probable que se tape alguna de las cuatro salidas de audio.

En cuestiones de accesibilidad, la Lenovo Yoga Tab 11 cuenta con el puerto de carga USB-C y nada más. Cuanta con desbloqueo facial en 2D, que puede llegar a fallar según el caso y la luz ambiental; Wi-Fi y Bluetooth 5.1. Lástima que no viene con puerto Jack.

YOGA TAB 11 | Análisis y unboxing

La pantalla de la Lenovo Yoga Tab 11 es LCD de 11 pulgadas con una resolución de 2000 x 1200 píxeles y una densidad de 213 ppp. La tasa de refresco es 60 Hz, por lo que si eres un gamer muy exigente ya sabes que hay cierto tope técnico. El brillo máximo es de 400 nits y, para ser una tablet, la potencia lumínica queda por debajo de la expectativa. A nivel de software, la pantalla cuenta con Modo Color para calibrar la temperatura, el Modo Oscuro y Luz Nocturna para leer en condiciones de luz tenue.

En cuestión de rendimiento, el equipo trae un procesador MediaTek Helio G90T con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, expandible con tarjeta MicroSD. Ojo con estos datos, porque hay una versión de 4GB de RAM y 128GB de memoria interna. El sistema operativo, por cierto, es Android 11. Para que puedas comparar el rendimiento de la tablet con la competencia, hice la prueba con tres benchmark para que saques tus propias conclusiones.

Con AnTuTu Benchmark, la tablet obtuvo 327894 puntos en general y está por debajo del Realme 8, Huawei Nova 7i y el Galaxy S9+. Con Geekbench, hablamos de 504 en Single-Core y 1592 en Multi-Core, por lo que casi empata con el Redmi Note 8 Pro y es superado por Poco X3 NFC y Poco F1. Finalmente, con PC Mark obtuve 8400 en Work 3.0, que consiste en la evaluación del equipo al editar videos, fotos, navegar en web y demás actividades.

Algo más sobre el rendimiento son las herramientas de Google que vienen preinstaladas como Google Kids para controlar el acceso de los niños. La verdad no le veo mucho sentido a esto si es que el diseño de la tablet es sumamente ejecutiva. Al menos es bueno tener la opción. También viene con Google Entertainment Space, un launcher de apps para tener todos los servicios de la compañía en un solo espacio. No hay que olvidar la compatibilidad con el Lenovo Precision Pen 2.

Ahora hablemos de las cámaras. Tanto la selfie como la principal son de 8MP y no traen flash LED. Usualmente las tablets no brillan por sus cámaras, por lo que lo mismo se repite para la Yoga Tab 11. Las capturas con buena luz sí cumplen, aunque los colores tienden a exagerar y notarás las limitaciones cuando estés a oscuras. El ruido aparece y los contrastes se pierden. Con la selfie pasa igual, pero al menos puedas videollamar sin problemas. En cuestión de video, podrás captar material hasta 1080p con ambas cámaras.

Ya para acabar, la batería es de 7500 mAh con carga rápida de 20W. Si le das un uso normal, tendrás una autonomía de 15 a 18 horas. El detalle es que dichas cifras también pueden alcanzarse con tablets de 120 Hz en su tasa de refresco.

Dejamos la tablet a un lado y revisamos ya lo último del equipo. En esta caja delgada tenemos el pin para la bandeja y la garantía. En este otro empaque tenemos el cargador y el cable de datos.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.