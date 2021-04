Primero echemos un vistazo al diseño de los auriculares LG Tone Free HBS-FN7. Como ya lo mencioné antes en el unboxing, el estuche es de plástico brillante en color blanco y agradable al tacto. Me agrada, porque las huellas no se quedan grabadas en la superficie. Por los bordes, podemos ver el puerto USB Tipo C de carga, el botón activar el Bluetooth de emparejamiento o revisar el estado de la batería, esta pequeña luz que indica el estado de la batería y esta otra que es indicador UVNano.

Ahora, hay un par de cosas que debes saber de esta última lucecita. Lo primero es que, según el manual de LG, si el producto es de color blanco, podría producirse decoloración en el área de contacto del LED UV Nano. Esto al menos solo pasa por cuestión estética y no supone un riesgo de funcionalidad. Lo segundo es que este detalle no viene en el modelo FN6 y sirve para indicar cuándo el estuche ha activado la tecnología UVNano, que mata al 99.9% de bacterias en la malla interna de los auriculares. Cabe precisar que el UVNano hace su trabajo en 10 minutos y solo se activa cuando el estuche está conectado a la corriente.

LG TONE FREE FN-7 | Análisis

El tamaño de los FN-7 es el mismo que el de los FN-6 y tienen prácticamente lo mismo en cuestión de diseño. Se adhiere bien al oído, por lo que no tendrás problemas a la hora de salir a correr o hacer cualquier otro tipo de ejercicios, y cuenta con dos micrófonos para las llamadas. Los chupones del FN-7, además, no son iguales a los del FN-6. Estos tienen un diseño en espiral para un mejor aislamiento del sonido.

Lo que sí marca la diferencia es la sensibilidad. El FN-7 registra mejor los toques y tiene una notificación de sonido por cada golpe, así no estás como a ciegas sobre qué cosa irá a hacer los auriculares, y esto resulta hasta fastidioso con el FN-6 al acomodártelos.

Otro detalle es este pequeño punto en la superficie lisa del panel táctil, algo que no tiene el FN-6. Además de guiar a tus dedos para saber que efectivamente estás dando un toque en el panel, sirve para activar el Sonido Ambiente y la Cancelación de Ruido. Ambos con una calidad aceptable. Algo que me llamó la atención es que, siempre que uses los auriculares, debes usar uno de ambos modos, lo que agota la batería más rápido. Si quieres apagar ambos modos, tienes que hacerlo desde la aplicación del Tone Free.

Luego de contarte todo esto, puedo decirte que la calidad de sonido es la adecuada en sus graves y agudos, y más aún al tener en cuenta la relación calidad-precio y las herramientas disponibles para la configuración del audio. Que, por cierto, aquí en este video te enseñamos a cómo editarlo manualmente. Respecto al FN-6, los auriculares sacan mejor provecho de los graves gracias al sistema de Cancelación de Ruido y la forma en espiral de los chupones.

LG TONE FREE FN-7 | Unboxing

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.